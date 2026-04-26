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Canton Ticino

Perde il controllo della moto in curva: centauro 23enne ferito gravemente in Val Verzasca

A bordo anche una passeggera 21enne che è rimasta ferita lievemente. La Rega ha trasportato il 23enne in elicottero all'ospedale

polizia cantonale

Un motociclista di 23 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in Valle Verzasca, nel Canton Ticino, dopo aver perso il controllo del mezzo in curva. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in territorio di Lavertezzo, lungo la strada cantonale in direzione dell’alta valle.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, il giovane — svizzero, domiciliato nel Locarnese — stava percorrendo la strada insieme a una passeggera 21enne, anche lei svizzera e residente nella stessa area. Nell’affrontare una curva a destra, ha perso il controllo del motoveicolo ed è stato sbalzato dal mezzo, finendo in un’area di parcheggio sterrata a lato della carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dell’inchiesta di polizia.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia intercomunale del Piano, i Pompieri di Locarno e i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). La Rega ha trasportato il 23enne in elicottero all’ospedale: le ferite riportate sono state giudicate serie. La passeggera ha riportato ferite lievi.

Per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici, il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente al traffico e riaperto poco prima delle 13.30.

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Pubblicato il 26 Aprile 2026
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