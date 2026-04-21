Pergolesi tra Sacro e Profano al teatro Nuovo di Abbiate Guazzone

Venerdì 24 aprile alle ore 21.00, il Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone (Tradate) ospiterà il concerto “Pergolesi tra Sacro e Profano”, proposto dall’Orchestra Filarmonica Europea diretta dal Maestro Marcello Pennuto. L’evento si configura come un percorso unitario all’interno della produzione del compositore marchigiano. Il programma mette in dialogo due dimensioni: da un lato il teatro musicale, con pagine tratte da Lo frate ’nnamorato e soprattutto da La serva padrona, dall’altro la spiritualità dello Stabat Mater, uno dei capolavori assoluti della musica sacra del Settecento.

È proprio in questo intreccio tra sacro e profano che emerge l’attualità del compositore. La serva padrona racconta infatti l’ascesa sociale di una donna che, con intelligenza e determinazione, riesce a ribaltare i rapporti di potere, diventando protagonista del proprio destino: una dinamica sorprendentemente moderna, che anticipa temi di emancipazione e autonomia femminile. Allo stesso modo, nello Stabat Mater, Pergolesi affida l’intero impianto vocale a due voci femminili, attribuendo loro il compito di esprimere il dolore, la spiritualità e la profondità umana del testo sacro. «Questa attenzione alla dimensione femminile – osserva il direttore Marcello Pennuto – restituisce l’immagine di un autore capace di andare oltre il proprio tempo, rendendo la sua musica ancora oggi viva e significativa non solo dal punto di vista estetico, ma anche umano e culturale».

Il concerto rappresenta anche un ritorno significativo: l’orchestra torna infatti al Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, luogo che nel 1989 segnò l’inizio della sua attività. Il programma sarà completato dal Concerto in sol maggiore per flauto e orchestra. Le parti vocali saranno affidate al soprano Francesca Pacileo e al contralto Olga Ipatieva, affiancate dal basso Marco Gazzini. Il flauto solista sarà Gabriel Hoek (nella foto). Info e contatti Biglietti: 10 euro (intero), 6 euro (under 25) Prevendita: online su Webtic. Disponibile anche presso il teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 18.00 Direzione artistica: Marcello Pennuto – tel. 0331 1831919 / 335 6251073