Tradate
Pergolesi tra Sacro e Profano al teatro Nuovo di Abbiate Guazzone
L’evento si configura come un percorso unitario all’interno della produzione del compositore marchigiano
Venerdì 24 aprile alle ore 21.00, il Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone (Tradate) ospiterà il concerto “Pergolesi tra Sacro e Profano”, proposto dall’Orchestra Filarmonica Europea diretta dal Maestro Marcello Pennuto. L’evento si configura come un percorso unitario all’interno della produzione del compositore marchigiano. Il programma mette in dialogo due dimensioni: da un lato il teatro musicale, con pagine tratte da Lo frate ’nnamorato e soprattutto da La serva padrona, dall’altro la spiritualità dello Stabat Mater, uno dei capolavori assoluti della musica sacra del Settecento.
È proprio in questo intreccio tra sacro e profano che emerge l’attualità del compositore. La serva padrona racconta infatti l’ascesa sociale di una donna che, con intelligenza e determinazione, riesce a ribaltare i rapporti di potere, diventando protagonista del proprio destino: una dinamica sorprendentemente moderna, che anticipa temi di emancipazione e autonomia femminile. Allo stesso modo, nello Stabat Mater, Pergolesi affida l’intero impianto vocale a due voci femminili, attribuendo loro il compito di esprimere il dolore, la spiritualità e la profondità umana del testo sacro. «Questa attenzione alla dimensione femminile – osserva il direttore Marcello Pennuto – restituisce l’immagine di un autore capace di andare oltre il proprio tempo, rendendo la sua musica ancora oggi viva e significativa non solo dal punto di vista estetico, ma anche umano e culturale».
Il concerto rappresenta anche un ritorno significativo: l’orchestra torna infatti al Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, luogo che nel 1989 segnò l’inizio della sua attività. Il programma sarà completato dal Concerto in sol maggiore per flauto e orchestra. Le parti vocali saranno affidate al soprano Francesca Pacileo e al contralto Olga Ipatieva, affiancate dal basso Marco Gazzini. Il flauto solista sarà Gabriel Hoek (nella foto). Info e contatti Biglietti: 10 euro (intero), 6 euro (under 25) Prevendita: online su Webtic. Disponibile anche presso il teatro il giorno del concerto a partire dalle ore 18.00 Direzione artistica: Marcello Pennuto – tel. 0331 1831919 / 335 6251073