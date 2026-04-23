Pergolesi, un genio tra sacro e profano: l’Orchestra Filarmonica Europea protagonista a Tradate

Venerdì 24 aprile l’orchestra diretta da Marcello Pennuto propone un viaggio musicale tra le opere buffe e il capolavoro sacro dello Stabat Mater al Teatro Nuovo di Abbiate

La grande musica classica torna protagonista a Tradate con un omaggio a uno dei compositori più affascinanti e precoci della storia. Venerdì 24 aprile, il Teatro Nuovo di Abbiate ospiterà un concerto interamente dedicato a Giovanni Battista Pergolesi, dal titolo “Un genio precoce tra sacro e profano”, un viaggio attraverso le diverse anime della produzione settecentesca del musicista marchigiano.

La serata vedrà l’esecuzione di una selezione di brani di grande bellezza. Si passerà dalla vivacità del genere buffo, con estratti dalle celebri opere “La serva padrona” e “Lo frate ‘nnamorato”, alla solennità della musica sacra. Il culmine della serata sarà rappresentato dall’esecuzione dello “Stabat Mater”, considerato il capolavoro assoluto di Pergolesi e una delle vette più alte della musica religiosa di tutti i tempi. Non mancherà uno spazio dedicato alla musica strumentale con il “Concerto in sol maggiore” per flauto.

A dare vita alle note del compositore sarà l’Orchestra Filarmonica Europea (OFE) di Gallarate, presente con la sua sezione d’archi. Sotto la direzione del maestro Marcello Pennuto, si esibiranno solisti di fama: soprano Francesca Pacileo (soprano), Olga Ipatieva (contralto) e il flautista Gabriel Hoek.

Il concerto avrà inizio alle 21. Per favorire la partecipazione dei più giovani, l’organizzazione ha previsto una tariffa agevolata: l’ingresso intero è di 10 euro, mentre il ridotto per chi ha meno di 25 anni è di 6 euro. I biglietti potranno essere acquistati direttamente in teatro la sera stessa a partire dalle ore 18:00 oppure comodamente online tramite la piattaforma Webtic.