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Piccoli inventori crescono: a Varese 800 bambini alla sfida di “Eureka! Funziona!”

Sono quattordici le scuole primarie della provincia coinvolte nell'iniziativa che ha portato in classe i principi della fisica e della meccanica applicati alla costruzione di giocattoli

eureka funziona

Oltre 800 piccoli inventori delle scuole primarie del varesotto si sono messi alla prova con la pneumatica per l’ottava edizione di «Eureka! Funziona!». Il progetto, promosso da Confindustria Varese insieme a Federmeccanica e al Ministero dell’Istruzione, ha visto la partecipazione di 14 istituti del territorio, impegnando quaranta classi nella progettazione e costruzione di giocattoli mobili alimentati da sistemi a siringa.

I piccoli ingegneri e i progetti vincitori

La sfida consisteva nel trasformare un kit di materiali semplici in oggetti tecnologici funzionanti, accompagnati da un diario di bordo e uno slogan pubblicitario. Tra i premiati spicca la 5B della scuola Pascoli di Varese con «La gara in ascensore», seguita dalle classi 4C e 4D della Fermi di Cassano Magnago con il gioco a bersaglio «Catapulta gli asteroidi». Menzioni speciali sono andate anche alle scuole di Olgiate Olona, con il «Flipper top» della Gerbone e la pista da bob ispirata alle Olimpiadi invernali realizzata dalla 3A della Carducci.

L’importanza del saper fare e del team building

Al centro dell’iniziativa non c’è solo la fisica, ma la capacità di collaborare per un obiettivo comune. «I nostri giovanissimi studenti – il commento di Carlo Del Grande, presidente del Gruppo merceologico Meccaniche di Confindustria Varese – hanno dimostrando grande capacità nel combinare creatività, apprendimento e impegno. Ma l’aspetto più significativo è stato il saper lavorare in team: collaborazione, rispetto delle regole, gestione dei tempi e capacità di mettere competenze tecniche e talenti individuali al servizio di un obiettivo comune». Un concetto ribadito dai vertici industriali che vedono in queste attività la base per i professionisti di domani.

La scuola come palestra di creatività

Il successo della manifestazione conferma quanto sia prezioso il legame tra mondo produttivo e istruzione primaria. «È sempre stimolante osservare come – spiega Massimo Garavaglia, presidente del Gruppo Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie – bambini delle elementari riescano ad avvicinarsi a temi legati all’industria con uno sguardo già consapevole, fatto di curiosità, intuizione e voglia di sperimentare. Questo progetto dimostra quanto sia importante stimolare fin da piccoli il pensiero creativo e il fare concreto». Secondo la giuria, i lavori presentati hanno evidenziato una sorprendente abilità manuale e un senso pratico non comune.

Il superamento della barriera tra teoria e pratica

Le istituzioni scolastiche sottolineano come il progetto aiuti a riportare i ragazzi verso la realtà tangibile. «In un momento storico dove il virtuale sembra essere più accattivante della realtà – sottolinea Cristina Zambon, responsabile settore Istruzione e Formazione della Provincia di Varese – è un piacere vedere come ai ragazzi basti uno spunto per far volare la fantasia e la creatività». Un entusiasmo condiviso da Debora Lonardi, referente STEM dell’Ufficio Scolastico Regionale: «I bambini non stanno solo assemblando un gioco: stanno imparando a negoziare idee, a gestire l’errore e a stupirsi della fisica. È un percorso che parte da un tubicino di plastica e arriva lontano».

Un investimento sul futuro del territorio

Il dialogo tra studenti e insegnanti attraverso la costruzione di modelli pneumatici è visto come un seme per la società di domani. «È proprio tra i banchi di scuola – conclude Luca Molinari, presidente dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli – che cresce e si forma la società del futuro. Insieme alla conoscenza e al sapere fare, queste sono doti preziose da coltivare fin dalla tenera età». L’iniziativa si conferma dunque un pilastro dell’orientamento precoce verso le materie scientifiche e tecniche nella provincia di Varese.

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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