Piccoli soccorritori crescono: la Croce Rossa di Luino fa tappa all’asilo di Mesenzana
I bambini della scuola dell'infanzia hanno scoperto da vicino i segreti dell'ambulanza. Un progetto educativo per imparare il valore della sicurezza e della solidarietà
Una giornata diversa dal solito, tra sirene (spente) e la scoperta di chi, ogni giorno, si occupa di proteggere gli altri. La scuola dell’infanzia di Mesenzana ha aperto le porte ai volontari della Croce Rossa Italiana di Luino, trasformando il cortile in una piccola centrale operativa del soccorso.
L’iniziativa non è stata solo un momento di svago, ma il cuore pulsante di un percorso formativo che accompagna i bambini durante tutto l’anno scolastico, volto a far conoscere le figure che garantiscono la sicurezza e la protezione della collettività.
In ambulanza senza paura
Con un linguaggio semplice e a misura di bambino, i volontari hanno mostrato il mezzo di soccorso, spiegando a cosa servono le tante attrezzature presenti a bordo e come si interviene quando qualcuno ha bisogno d’aiuto. L’entusiasmo è stato travolgente: i piccoli alunni hanno potuto osservare da vicino l’ambulanza, superando quel timore che spesso i mezzi d’emergenza possono incutere, e interagendo con i soccorritori in un clima di grande curiosità.
Educare alla solidarietà
L’incontro ha rappresentato una tappa fondamentale per promuovere concetti preziosi fin dalla prima infanzia: la consapevolezza dei comportamenti corretti da adottare in caso di necessità, ma soprattutto il valore dell’aiuto reciproco e del rispetto delle regole.
L’amministrazione scolastica ha espresso un sentito ringraziamento ai volontari della Croce Rossa di Luino, sottolineando la professionalità e la disponibilità dimostrate nel trasmettere ai cittadini di domani l’importanza della solidarietà e del servizio verso la comunità.
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