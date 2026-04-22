Piscina Manara di Busto, via libera all’affidamento della gestione estiva

La giunta comunale di Busto Arsizio ha recentemente approvato due provvedimenti riguardanti la gestione della Piscina Manara. Il primo riguarda l’affidamento della gestione estiva del centro balneare, mentre il secondo interviene a favore delle società sportive locali, colpite dalla temporanea indisponibilità delle vasche interne.

In base alla proposta dell’assessore Folegani, la giunta ha approvato i criteri per l’affidamento della gestione delle attività balneari presso la Piscina Manara per il periodo estivo, da giugno a settembre 2026. L’importo massimo messo a disposizione per l’aggiudicatario del servizio è di 380.000 euro, a fronte della gestione delle attività e del rimborso delle spese di utenze. Il provvedimento ha come obiettivo quello di garantire la continuità del servizio di balneazione, fondamentale per i cittadini di Busto Arsizio durante la stagione estiva.

Contributi straordinari per le società sportive

Parallelamente, la Giunta ha adottato una serie di misure straordinarie a sostegno delle società sportive bustesi. L’intervento si rende necessario a seguito della chiusura delle vasche interne della piscina, che ha creato disagi sia per le attività agonistiche che amatoriali. Le società sportive, infatti, stanno affrontando un incremento dei costi, senza poter beneficiare di maggiori entrate.

Per questa ragione, l’Amministrazione ha deciso di erogare contributi straordinari, che copriranno fino al 100% dei costi aggiuntivi per l’utilizzo di impianti alternativi nel periodo da settembre 2025 fino al termine della stagione sportiva in corso. Le società dovranno rendicontare le spese sostenute e garantire il ritorno alle normali attività presso la Piscina Manara una volta conclusi i lavori di manutenzione straordinaria.

Questi provvedimenti rispecchiano l’impegno dell’Amministrazione verso il benessere dei cittadini e il supporto delle realtà sportive locali, confermando l’attenzione costante alle necessità delle famiglie e degli atleti bustesi.