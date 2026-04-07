Piumini, catene e solitudine: sulle realtà giovanili Fontana dialoga con Maroni di Happiness
Giovedì 9 aprile dialogo tra Filippo Maroni e Attilio Fontana a partire dal libro “Piumini e catene”, in una serata dedicata anche al ricordo di Roberto Arditti e alle inquietudini delle nuove generazioni ai margini
Giovedì 9 aprile, a Materia, si accendono i riflettori su una delle realtà più discusse e al tempo stesso meno comprese delle nostre città: il fenomeno dei cosiddetti “maranza”. Un tema che attraversa cronaca, percezione sociale e dinamiche generazionali, al centro di un incontro che si preannuncia intenso e senza sconti.
La serata proporrà un dialogo serrato tra Filippo Maroni, educatore della comunità Happiness, e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Due punti di vista diversi ma complementari si confronteranno per analizzare spazi, linguaggi e inquietudini di una generazione spesso raccontata per stereotipi e raramente ascoltata davvero.
Al centro dell’incontro anche il libro “Piumini e catene. Storie di maranza”, un racconto diretto e privo di moralismi che prova a entrare nelle pieghe di questo fenomeno urbano, restituendone complessità e contraddizioni. Un testo che non cerca giustificazioni né condanne facili, ma invita a comprendere.
La serata sarà inoltre un momento di ricordo dedicato a Roberto Arditti, recentemente scomparso, a cui il libro è legato e di cui verrà omaggiato il contributo culturale e umano.
Un appuntamento che intreccia riflessione sociale e responsabilità pubblica, con l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto autentico su una realtà che riguarda da vicino il presente delle nostre città.
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