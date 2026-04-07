Piumini, catene e solitudine: sulle realtà giovanili Fontana dialoga con Maroni di Happiness

Giovedì 9 aprile, a Materia, si accendono i riflettori su una delle realtà più discusse e al tempo stesso meno comprese delle nostre città: il fenomeno dei cosiddetti “maranza”. Un tema che attraversa cronaca, percezione sociale e dinamiche generazionali, al centro di un incontro che si preannuncia intenso e senza sconti.

La serata proporrà un dialogo serrato tra Filippo Maroni, educatore della comunità Happiness, e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Due punti di vista diversi ma complementari si confronteranno per analizzare spazi, linguaggi e inquietudini di una generazione spesso raccontata per stereotipi e raramente ascoltata davvero.

Al centro dell’incontro anche il libro “Piumini e catene. Storie di maranza”, un racconto diretto e privo di moralismi che prova a entrare nelle pieghe di questo fenomeno urbano, restituendone complessità e contraddizioni. Un testo che non cerca giustificazioni né condanne facili, ma invita a comprendere.

La serata sarà inoltre un momento di ricordo dedicato a Roberto Arditti, recentemente scomparso, a cui il libro è legato e di cui verrà omaggiato il contributo culturale e umano.

Un appuntamento che intreccia riflessione sociale e responsabilità pubblica, con l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto autentico su una realtà che riguarda da vicino il presente delle nostre città.