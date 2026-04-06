“Piumini e catene”, una serata per capire il fenomeno maranza ricordando il giornalista Roberto Arditti

Si terrà nel segno del ricordo di Roberto Arditti la serata “Piumini e catene. Storie di maranza”, in programma nello spazio Materia di Castronno (via Confalonieri, 5) il 9 aprile prossimo. L’incontro, pensato come momento di confronto su uno dei fenomeni più discussi delle città contemporanee, sarà dedicato alla memoria del giornalista, scomparso il 2 aprile a seguito di un malore.

L’evento accende i riflettori su una realtà spesso raccontata per stereotipi: quella dei cosiddetti “maranza”, tra periferie, linguaggi identitari e tensioni sociali. Un tema che sarà affrontato senza semplificazioni, in un dialogo tra cronaca e analisi, con l’obiettivo dichiarato di comprendere prima di giudicare.

A confrontarsi saranno il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e Filippo Maroni, educatore e figlio dell’ex governatore lombardo Roberto Maroni. Un incontro che intreccia livelli diversi: l’esperienza istituzionale, il lavoro educativo sul campo e lo sguardo giornalistico che Arditti ha sempre portato sui temi più sensibili del dibattito pubblico.

“Piumini e catene” (Roberto Arditti, Alessio Gallicola, Curcio 2025. Nella foto, la copertina del libro) nasce infatti come un racconto diretto, privo di moralismi, che prova a restituire complessità a un fenomeno spesso ridotto a etichette. Spazi urbani, codici culturali e disagio generazionale saranno al centro di una riflessione che chiama in causa anche le responsabilità delle istituzioni e della società.

La serata rappresenta dunque non solo un momento di approfondimento, ma anche un’occasione per ricordare il contributo di Arditti al giornalismo e al confronto pubblico, nel segno di un approccio capace di unire analisi e attenzione alle trasformazioni sociali.