Pizzoccheri e musica, la beneficenza fa rumore con gusto al PalaVelmaio di Arcisate

Sabato 9 maggio dalle ore 19 al Palavelmaio c’è Pizzoccheri on the rock – Quando la beneficenza fa rumore. Una serata speciale, promossa dall’Arcobaleno di Nichi all’insegna della solidarietà, del gusto e della musica.

La cena sarà accompagnata dalle indimenticabili canzoni che hanno fatto la storia del rock italiano, eseguite sul palco da Feliciano Antignani e la sua band, i Decanter – cover band.. Musica da gustare assieme a un menù speciale dove i pizzoccheri, protagonisti della serata, saranno introdotti da un antipasto a base di panfocaccia tostato, rosa di bresaola di teglio e spuma di formaggi teneri arcobaleno. E per dolce panna cotta ai frutti di bosco. Per i bambini fino ai 10 anni è anche disponibile un menù speciale con rotolo di salsiccia e patate al forno, e soluzioni alternative sono garantite anche per allergie e intolleranze alimentari.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli per consentire alle famiglie dei bambini ricoverati a Varese di alloggiare con canone d’affitto gratuito vicino agli Ospedali negli appartamenti della Casa Arcobaleno, all’ultimo piano della palazzina Il Faro. “Perché avere vicino l’amore della famiglia riunita per i bambini è il primo gradino verso la guarigione”, spiegano Elena e Manuel, fondatori dell’Arcobaleno di Nichi e genitori di Nicholas Bertolla, scomparso a 9 anni per una leucemia.

La partecipazione a Pizzocheri on the rock, sabato 9 maggio dalle 19, è aperta a tutti ma è necessaria la prenotazione scrivendo a arcobalenodinichi@gmail.com oppure 377.6786645. La donazione consigliata è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini. Il PalaVelmaio è in via Martiri della Libertà 2 ad Arcisate.