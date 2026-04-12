Play-off campionato a squadre femminile: sentenza brutale a Possaccio

Il campionato a squadre femminili, dopo aver selezionato le compagini vincenti a livello regionale, ha dato il via a quattro play off che dovranno designare le elette per le finali deputate a far emergere la regina che si fregerà del titolo italiano.

Per il settore Piemonte/Emilia si sono confrontate Possaccio e Trem Osteria Grande di Bologna in due incontri di andata e ritorno, il cui primo atto si è svolto in Emilia il 28 marzo u.s.

È stato un massacro per le piemontesi, le quali, dopo essersi aggiudicate il primo punto di coppia con Guzzetti/Combi, hanno incassato un manto di pesante piombo, perdendo sette set tali da fermare il risultato su un disastroso 7-1. Era abbastanza evidente che il ritorno, previsto per sabato 11 aprile, assumesse la connotazione di un evento disperato, poiché il regolamento avrebbe consentito di arrestare il match non appena le bolognesi avessero conquistato due set.

L’inizio per le locali non lasciava presagire squarci di sereno, con refoli di brezze a soffiare benigne a favore delle vele che solcano le acque del Lago Maggiore, anzi il cielo anche se irrorato da un pallido sole, sembrava volersi tingere di nero, anticipando le previsioni di piogge anticipate rispetto a quanto ipotizzato meteorologicamente per lunedì.

La coppia di Gussoni/Guzzetti precipitava lungo una china che pareva inarrestabile e si trovava con quasi entrambe le estremità sull’orlo più scivoloso del baratro, dato che il punteggio si fissava sullo 0-7. Poi una lenta ripresa fino al conseguimento di tre punti, che potevano riaccendere ancora alcune speranze, invece tre errori consecutivi in bocciata – due della disperazione sul pallino – consegnavano il primo set alle baldanzose Capelli/Morano Lea.

Ormai era necessario per le lacustri affidarsi alla fede, recitando alcuni rosari che potessero impetrare una grazia divina, atta a impattare la contesa, ma era forse sperare troppo, anche perché la Natalia Combi, pur lottando tenacemente in accosto, mostrava una ripugnanza, per non dire un’avversione, verso la bocciata, il che la poneva in una posizione d’evidente inferiorità nei confronti di Chiara Morano, che colpiva con sconcertante regolarità.

Il punteggio lievitava, come torta paradiso che naturalmente tende a gonfiarsi nella sua maturazione, fino a 5-1, facendo presagire la rapida conclusione verso la conquista del secondo set. La Natalia, però, sfoderava gli artigli, effettuava tre notevoli accosti e si avvicinava 4-5, facendo nascere di nuovo qualche sopita speranza, tanto da consentire l’inizio 2 dell’altro incontro di coppia, con il cambio fra Gussoni e Corti e il punteggio finalmente a favore delle lacustri per 3-1.

Purtroppo la fiammata di Natalia si rivelava il classico fuoco di paglia che si estingue quasi subito, riprecipitava a 4-7 fino alla logica conclusione: Possaccio zero, Osteria Grande due e l’incontro si chiudeva, come da previsione, per lanciare le bolognesi a disputare le finali. Intanto lunedì 13 prenderà il via il secondo girone della Coppa Varese con il sistema a inseguimento: grande attesa e folta partecipazione delle squadre locali. Il primo girone, che conta una compagine in meno, inizierà il 27 aprile.

PILLOLE DI BOCCE

12 aprile – Cuviese – festiva regionale individuale ABCD.

13 aprile – Basso Verbano, Cuviese, Renese – ore 20,30 – inizio Coppa Varese, a inseguimento, secondo girone.

19 aprile – Cuviese – festiva regionale a terzine Lui & Lei