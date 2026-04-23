PNRR a Varese: il monitoraggio di Ance Varese su cantieri e gare aggiudicate nel 2025

In Provincia di Varese, i cantieri finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si avviano verso la conclusione. I dati aggiornati al 31 dicembre 2025, elaborati dal CRESME Servizi e presentati da ANCE Varese, tracciano un quadro delle opere pubbliche in corso e dei finanziamenti relativi, con un focus particolare sui cantieri del PNRR.

I Cantieri PNRR: stato di avanzamento

Secondo la ricerca commissionata da ANCE Lombardia, in Provincia di Varese sono attualmente attivi 4 cantieri finanziati dal PNRR, per un importo complessivo di 65,6 milioni di euro. Questi progetti sono cofinanziati al 74% dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC), mentre il restante 26% proviene da finanziamenti regionali, locali e altri fondi pubblici. Un quinto cantiere, dal valore di 9,2 milioni di euro, è stato escluso dal perimetro del Piano e finanziato con risorse statali diverse.

La percentuale di avanzamento complessivo di questi cantieri è attualmente del 74%, un dato che testimonia come i lavori siano in corso e stiano proseguendo a buon ritmo.

Aggiudicazioni e gare: crescita e partecipazione

Nel 2025, in Provincia di Varese, sono state aggiudicate ben 286 gare per un valore complessivo di 488 milioni di euro, con un significativo incremento rispetto al 2024, quando le gare aggiudicate erano 224 per un importo di 358 milioni di euro. La crescita delle gare aggiudicate dimostra una forte attività nel settore dei lavori pubblici.

Le imprese varesine, tuttavia, hanno ottenuto solo il 23% delle gare, corrispondente al 14% degli importi complessivi. Un dato che, sebbene positivo, solleva alcune preoccupazioni per la competitività delle imprese locali rispetto a quelle esterne al territorio.

Un aspetto importante evidenziato dalla ricerca riguarda i tempi di aggiudicazione, che hanno subito una significativa contrazione dal 2019 a oggi. Nel 2025, i tempi di aggiudicazione si sono ridotti a 2,1 mesi, rispetto ai 7,2 mesi del periodo precedente. Questo cambiamento rappresenta un risultato positivo, che mostra l’efficienza crescente del sistema di gestione delle gare pubbliche.

Inoltre, nel 2025 si registra un nuovo aumento del numero medio di partecipanti alle gare, che passa da 4,1 nel 2024 a 7,5 nel 2025, segno di un crescente interesse e competizione nel settore.

La Voce di ANCE Varese

«I dati che emergono dalla ricerca del CRESME – dichiara il Presidente di ANCE Varese Massimo Colombo – confermano che ci troviamo nella fase decisiva per completare le opere del PNRR. È fondamentale fare tesoro delle esperienze positive maturate con il PNRR, con particolare riferimento alla significativa contrazione dei tempi di aggiudicazione delle gare. Tuttavia, guardando al futuro della nostra Provincia, non possiamo nascondere una profonda preoccupazione per l’attuale andamento del settore: i dati relativi alle aggiudicazioni a favore delle imprese locali non sono purtroppo lusinghieri (solo il 23 % delle gare viene aggiudicato a imprese varesine). Questo scenario impone una riflessione congiunta tra le Pubbliche Amministrazioni e la nostra Associazione, per individuare soluzioni in grado di trattenere il lavoro sul nostro territorio.»