Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Fine settimana di spettacolo sul circuito sterrato di Cardano al Campo. Sotto la regia del MV Gallarate, il tracciato ha messo a dura prova i riflessi di tutti
Non ha tradito le attese la domenica di motori al Ciglione di Malpensa. Il Campionato Nord-Ovest targato MotorNext ha fatto tappa a Cardano al Campo e lo spettacolo è stato totale: cancelletti pieni, tifo lungo le recinzioni e una pista che, come sempre, non ha fatto sconti a nessuno. Sotto la regia del MV Gallarate, il tracciato ha messo a dura prova i riflessi di tutti, scavandosi manche dopo manche e diventando un vero banco di prova tecnico.
A dettare il ritmo sono stati soprattutto i “nostri” Moto Club. Tra i salti spettacolari del tracciato, le maglie del Somma Lombardo, della Cairatese, del Manetta Team e del Team D8 sono state costantemente nelle posizioni che contano, confermando la solidità e la passione del vivaio varesotto.
I protagonisti in pista
I “piccoli” terribili: Nelle classi Mini si è visto un motocross di altissimo livello. Nella 85 Esordienti la scena è stata tutta per Giulio Luigi Casaletti, capace di una prova di forza assoluta. Nella categoria Expert ha invece brillato il talento locale Federico Volpe, seguito a ruota da un eroico Tommaso Giacobbo, autore di una rimonta incredibile dopo un contatto iniziale. Da segnalare anche la velocità di Matteo Ponti nella classe 65.
Young e Over 40: Qui la battaglia si è accesa sulle tre divisioni (Esordienti, Sport e Gold). Se i giovani come Kevin Gerotti e Leonardo Manna hanno puntato sulla velocità pura, i “veterani” hanno dato lezione di stile su un terreno diventato proibitivo nel pomeriggio. Tra i nomi da circoletto rosso spiccano le prestazioni di Matteo Legnaro (Cairatese) e Marco Ferrari tra gli Over 40, oltre allo spettacolare duello tra Andrea Ciocca e Roberto Manuello che ha infiammato la sfida tra i cordoli.
Il Ciglione si conferma una certezza: chi vince qui, vince ovunque. I nostri piloti hanno dimostrato che quando il gioco si fa duro e la pista si scava, Varese risponde con il gas aperto e tanto cuore.
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