“Pompiere per un giorno”: piccoli eroi crescono a Castiglione Olona

Le mura del Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona fanno da cornice a una domenica dedicata al coraggio e alla scoperta del soccorso. L’appuntamento con Pompiere per un giorno, in programma domenica 3 maggio, è promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione insieme all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Varese. L’iniziativa apre i battenti alle 10:30 e prosegue fino alle 17 in via Marconi, offrendo ai bambini la possibilità di confrontarsi con le sfide quotidiane di chi si occupa della sicurezza pubblica attraverso un percorso ludico studiato per trasmettere il valore della prevenzione.

I piccoli partecipanti hanno l’opportunità di indossare il casco e i dispositivi di protezione per affrontare un tragitto ginnico a ostacoli che ricalca quello dei veri interventi. Le attività prevedono prove di spegnimento con lance ad acqua, passaggi in tunnel per le evacuazioni e salite su strutture attrezzate in totale sicurezza. Oltre a osservare da vicino i mezzi e le strumentazioni tecniche, i bambini si misurano con simulazioni di lavoro di squadra, imparando i rudimenti del mutuo soccorso. Al termine delle prove, a ogni partecipante viene consegnato il diploma ufficiale di «Pompiere per un giorno».

La giornata vede la partecipazione attiva dei volontari della Protezione Civile, impegnati con stand informativi e laboratori per illustrare le operazioni svolte costantemente a favore della collettività. Lo spazio dedicato è aperto anche a chiunque desideri ricevere informazioni per iscriversi all’associazione e iniziare un percorso di volontariato. Il Gruppo Alpini della sezione di Castiglione Olona gestisce invece lo stand gastronomico, garantendo il ristoro per le famiglie durante l’intera durata della manifestazione.

Il programma si arricchisce nel pomeriggio quando, dalle 15:30, fa il suo ingresso un cane esperto in Pet Therapy. L’attività, realizzata in collaborazione con il gruppo locale Ricci senza Spine, offre un momento di interazione e gioco con l’animale. L’evento rappresenta un’occasione di incontro tra le diverse realtà del soccorso e la cittadinanza, unendo l’aspetto educativo a quello ricreativo nel cuore del borgo.