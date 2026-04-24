“Porto la mia Vespa 50 a casa”: da Busto Arsizio parte il tour (social) verso Trieste di Eleonora Montagnana



È partita questa mattina, venerdì 24 aprile, da Busto Arsizio l’avventura su due ruote di Eleonora Montagnana. La musicista, ospite nei giorni scorsi della trasmissione Chi l’avrebbe mai detto su Radio Materia, ha dato il via al suo viaggio in Vespa verso Trieste, trasformando un semplice trasloco in un piccolo evento che coinvolge appassionati, istituzioni e social.

Un viaggio nato per necessità diventato racconto

Quella che inizialmente era solo l’esigenza di riportare a casa il proprio scooter si è evoluta in un progetto più ampio. «Dovevo spostare la Vespa e ho pensato: perché non guidarla fino a Trieste?» – racconta Eleonora Montagnana, musicista – «Poi tutto è cresciuto strada facendo». Dopo anni di utilizzo quotidiano a Bologna, il mezzo era rimasto fermo a Busto Arsizio. L’idea di spedirlo ha lasciato presto spazio a una scelta più personale: rimettersi in viaggio, attraversando la Pianura Padana senza autostrade, per riscoprire luoghi e legami.

Tre giorni lungo la Pianura Padana

Il percorso è suddiviso in tre tappe. Oggi la partenza da Busto Arsizio alle 9, con attraversamento di Magenta, Abbiategrasso e Binasco, fino al primo traguardo sul Lago di Garda, tra Sirmione e Peschiera, passando anche da borghi come Soncino e Orzinuovi.

Domani il viaggio proseguirà verso il Veneto, con una sosta a Castelfranco Veneto per incontrare la nonna Olga e i membri del Vespa Club locale. In serata l’arrivo a Grado, con una possibile pausa nella laguna. Domenica l’ultima tratta porterà Eleonora fino a Trieste: da Monfalcone a Sistiana, dove sarà accolta dal Vespa Club cittadino per un corteo finale fino a Piazza Unità d’Italia.

Il sostegno di Piaggio e dei Vespa Club

Il viaggio ha attirato l’attenzione anche della Piaggio, che ha deciso di patrocinare l’iniziativa in occasione degli 80 anni della Vespa. «Quando ho scritto alla Piaggio non immaginavo questa risposta» – spiega Montagnana – «Mi hanno aiutata a dare forma al progetto». Fondamentale anche il ruolo dei Vespa Club locali, da Busto Arsizio a Resana fino a Trieste, che accompagneranno e accoglieranno la musicista lungo il tragitto, trasformando ogni tappa in un momento di condivisione.

Tra musica, affetti e racconto social

Nel viaggio si intrecciano anche le città più importanti per Eleonora, come Bologna e Trieste, e una dimensione quotidiana fatta di incontri e ricordi. Tutto sarà documentato sui social, con video e racconti tappa dopo tappa. Con un pizzico di ironia, la musicista non nasconde le incognite: «La vera sfida sarà la logistica, più che i chilometri» – sorride – «Ma è anche questo il bello».