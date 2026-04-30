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PortoLabieno, approvati i bilanci e rinnovato il consiglio: Bini presidente

Si è svolta lo scorso 18 aprile l’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa PortoLabieno, la società che gestisce il porto turistico di Laveno Mombello

Generico 27 Apr 2026

Si è svolta lo scorso 18 aprile l’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa PortoLabieno, la società che gestisce il porto turistico di Laveno Mombello. Un appuntamento partecipato, con 61 soci presenti tra presenze dirette e deleghe, che ha segnato un momento importante per la vita della cooperativa.

Nel corso dell’incontro sono stati approvati, come previsto dall’ordine del giorno, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025 e il bilancio preventivo per il 2026. L’assemblea è stata anche occasione di confronto tra i soci sulle prospettive future della struttura portuale, con la condivisione di proposte e iniziative volte a migliorare l’efficienza e valorizzare ulteriormente il porto nei prossimi mesi.

A conclusione dei lavori si è proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione, giunto a scadenza al termine del mandato triennale 2022–2025. Il nuovo consiglio, che resterà in carica per il triennio 2026–2029, è composto da cinque consiglieri eletti dall’assemblea dei soci, oltre al rappresentante dell’amministrazione comunale, individuato nel sindaco pro tempore di Laveno Mombello, Luca Maria Santagostino.

Questi i consiglieri eletti e le preferenze ottenute: Luca Bini (56 voti), Giorgio Limonta (40), Vincenzo D’Alessandro (37), Giorgio Almasio (36) e Marco Veneziano (32).

Il nuovo Consiglio di amministrazione si è riunito il 30 aprile per la nomina delle cariche sociali. Alla presidenza è stato eletto il geometra Luca Bini, mentre la vicepresidenza è stata affidata al geometra Vincenzo D’Alessandro. Completano il consiglio il ragioniere Giorgio Almasio, il dottor Giorgio Limonta e l’ingegnere Marco Veneziano, oltre al rappresentante del Comune.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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