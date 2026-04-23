Poste Italiane celebra il centenario di “Turandot” con un annullo filatelico speciale

In occasione del centenario della prima rappresentazione dell’opera Turandot, avvenuta il 25 aprile 1926 al Teatro alla Scala di Milano, Poste Italiane celebra l’evento con uno speciale annullo filatelico. Questa iniziativa rientra nelle celebrazioni per il secolo di storia di uno degli spettacoli più iconici della musica lirica, composto da Giacomo Puccini e con il libretto di Renato Simoni.

Il timbro, nel formato tondo, riproduce un’immagine del librettista Renato Simoni ed è accompagnato dalla scritta: “Centenario della prima rappresentazione dell’opera Turandot 1926 – 2026 – 21059 Viggiù – VA”. Un omaggio simbolico a un’opera che ha segnato la storia della musica e della cultura italiana.

Dettagli sull’annullo filatelico

Il timbro figurato sarà attivo sabato 25 aprile 2026, dalle ore 11:00 alle 17:00, presso Villa Borromeo a Viggiù (VA), dove Poste Italiane allestirà una postazione filatelica. Qui i visitatori avranno l’opportunità di acquistare le più recenti emissioni di carte valori, francobolli a tema, così come i tradizionali prodotti filatelici, come folder, cartoline e tessere.

Disponibilità del timbro figurato

Dopo l’evento di sabato 25 aprile, il timbro figurato sarà disponibile per essere applicato su corrispondenza presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Varese Centro, in viale Milano 11. Il timbro potrà essere utilizzato per i successivi 60 giorni, fino al 25 giugno 2026. Successivamente, il timbro sarà depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma, dove andrà ad arricchire la collezione storica postale.

Come Partecipare e Approfondire la Filatelia

Per chi desidera saperne di più sul mondo della filatelia, è possibile visitare il sito ufficiale di Poste Italiane dedicato alla filatelia: https://filatelia.poste.it. Qui gli appassionati potranno scoprire tutte le novità, gli eventi e le edizioni speciali dedicate ai collezionisti.