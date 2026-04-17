Precipita dal tetto di un capannone a Busto Arsizio, trovato agonizzante dopo ore

Un uomo di cinquant’anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, venerdì 17 aprile, a Busto Arsizio, in via degli Osti 2, all’interno di un capannone industriale abbandonato (Foto di repertorio).

L’allarme è scattato intorno alle 10.35. Secondo le prime ricostruzioni, Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe introdotto abusivamente nella struttura dismessa e il solaio avrebbe ceduto facendolo cadere da un’altezza stimata tra i cinque e i sei metri, probabilmente dal tetto della struttura ed è stato trovato agonizzante verosimilmente a distanza di qualche ora dalla caduta.

Non è ancora chiaro se si tratti di un infortunio sul lavoro o se la dinamica dell’incidente sia diversa: la vicenda è al vaglio degli enti competenti.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza. L’uomo, in codice rosso, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Presenti anche le forze dell’ordine: i carabinieri di Busto Arsizio e la questura di Varese. Le condizioni del ferito sono gravi.