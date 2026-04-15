Premio Chiara, appuntamenti con letteratura e valanga azzurra: arrivano Andrea Vitali a Paolo De Chiesa

(Nella foto, Andrea Vitali)

Non capita spesso che in un solo fine settimana si possa sentire Andrea Vitali raccontare un lago e un farmacista buffo, e il giorno dopo Paolo De Chiesa ripercorrere gli anni della Valanga Azzurra. Il Premio Chiara ci prova, con due incontri a ingresso libero tra venerdì e sabato a Varese.

Andrea Vitali e la stitichezza di Bellano

Venerdì 17 aprile alle 18, alla Sala Montanari di Varese (via dei Bersaglieri 1), Andrea Vitali presenta il suo ultimo romanzo edito da Garzanti, I rimedi del dottor Aiace Debouché, in dialogo con Salvatore Consolo.

Nel libro siamo a Bellano, febbraio 1920, sotto una neve copiosa che copre le rive del lago. Il dottor Debouché ha appena rilevato una farmacia e si convince che il male più diffuso in paese sia la stitichezza: da uomo di scienza con robuste ambizioni, si sente investito del compito di trovare un rimedio potente e infallibile. Attorno a lui, però, cresce una comunità con le proprie gerarchie, i propri riti e una spiccata tendenza al pettegolezzo. Il risultato è la cifra narrativa che ha reso Vitali uno degli autori italiani più amati: vibrante umanità, sapiente arte affabulatoria, ironia discreta.

Vitali, nato a Bellano nel 1956 e medico di professione, ha alle spalle una produzione sterminata. Il suo sodalizio con il Premio Chiara è antico: nel 1995 vinse il premio con L’ombra di Marinetti, e il suo nome è tornato più volte nelle giurie e nelle rassegne dell’associazione. A dialogare con lui sarà Salvatore Consolo, già preside del Liceo Classico Cairoli di Varese dal 2011 al 2021 e oggi ispettore all’Ufficio Scolastico per la Lombardia, nonché legale rappresentante dell’Associazione Amici di Piero Chiara dal dicembre 2025.

Paolo De Chiesa e la Valanga Azzurra

Sabato 18 aprile alle 18, nella cornice di Villa Recalcati (piazza Libertà 1), tocca a Paolo De Chiesa presentare la sua autobiografia Ho sfiorato il cielo, in dialogo con il giornalista Sergio Barducci.

L’occasione è doppiamente significativa: siamo nell’anno dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, e De Chiesa è uno dei volti più riconoscibili di quella stagione irripetibile dello sci italiano che fu la Valanga Azzurra. Prima gara a 7 anni, a Crissolo; esordio in Coppa del Mondo a 18; dodici podi e 52 piazzamenti nella top ten nella carriera agonistica, conclusa nel 1986. Da allora, De Chiesa ha intrapreso la strada del giornalismo sportivo — prima a Telemontecarlo, poi in Rai — diventando commentatore tecnico di riferimento per le grandi gare di sci. Dal 2006 è presidente del Circolo di Sestriere, lo storico circolo golf che ha come sfondo le Alpi piemontesi.

A raccogliere i suoi ricordi sarà Sergio Barducci, giornalista televisivo con una lunga carriera tra politica, economia e reportage internazionali: ha seguito assemblee dell’ONU, vertici di capi di Stato, e condotto programmi di approfondimento anche insieme a Maurizio Costanzo. È stato insignito dal Presidente Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero.