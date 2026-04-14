Presidio e prevenzione lungo il fiume: il Parco del Ticino schiera Guardiaparco e volontari

Una presenza costante per garantire che la bellezza del fiume non venga compromessa dall’incuria o da comportamenti scorretti. Il Parco del Ticino conferma la propria linea d’azione sulla vigilanza, proseguendo l’attività di prevenzione e informazione iniziata a Pasquetta e che accompagnerà l’ente fino alla fine della stagione estiva.

Domenica 12 aprile, una nuova operazione congiunta ha visto impegnati i Guardiaparco insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) dei distaccamenti di Pavia e Parasacco. L’obiettivo è monitorare le aree che, con l’arrivo del bel tempo, registrano il maggior afflusso di visitatori.

I punti sensibili monitorati

L’attività di questa domenica si è concentrata in provincia di Pavia, toccando tre località storicamente molto frequentate:

L’area Vul;

Il Ponte della Becca;

La località Gesiolo.

In questi punti, gli operatori non si sono limitati a un semplice controllo formale, ma hanno svolto un’importante azione di sensibilizzazione, spiegando ai cittadini le regole per una fruizione rispettosa dell’ambiente e promuovendo le buone pratiche per non danneggiare l’ecosistema del Parco.

Il valore della prevenzione

«Il territorio si tutela con la presenza costante di chi sceglie di esserci», ha sottolineato il presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni. Secondo il vertice dell’ente, la strategia non punta solo sulla vigilanza, ma sul connubio tra controllo e accompagnamento del cittadino verso una maggiore consapevolezza ambientale.

La squadra, composta da professionisti e volontari, proseguirà i servizi mirati anche nelle prossime settimane. Con l’avvicinarsi dei mesi estivi e l’inevitabile aumento delle presenze, il presidio rimarrà alto per far sì che il patrimonio naturale del Ticino resti un bene comune sicuro, tutelato e rispettato da tutti.