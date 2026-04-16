Preso il ladro dei colpi notturni a Samarate: fermato un trentenne residente in zona
Identificato il "ragazzo con la giacca bianca" immortalato dalle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali colpiti
È stato individuato e fermato dai carabinieri l’autore delle “spaccate” che nei mesi scorsi avevano colpito diversi esercizi commerciali tra Samarate, Verghera e San Macario. Si tratta di un uomo italiano, di circa trent’anni, residente nel territorio.
I colpi erano iniziati nella primavera dello scorso anno e avevano seguito un modus operandi simile: incursioni notturne ai danni di bar, ristoranti, centri estetici e negozi di acconciature. Episodi che avevano generato preoccupazione tra commercianti e cittadini, alimentando un senso diffuso di insicurezza (e un certo dibattito politico).
Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla stazione locale, hanno permesso di ricostruire con precisione i movimenti dell’uomo anche grazie alle immagini di videosorveglianza., che avevano immortalato il “ragazzo dalla giacca bianca”.
Negli ultimi mesi il Comune aveva avviato anche un potenziamento del sistema di sicurezza urbana, con l’aggiornamento della rete di videosorveglianza e un rafforzamento dei controlli sul territorio. La notizia del fermo è stata accolta con favore anche dai commercianti, tra i più colpiti dalla serie di furti.
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