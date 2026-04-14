Pressione, colesterolo e ritmo cardiaco: a Villa Augusta di Varese si fa prevenzione cardiovascolare gratis

Sabato 18 aprile, dalle 9 alle 16, Villa Augusta, sede degli assessorati al welfare e all’educazione nel quartiere di Giubiano, ospiterà una giornata di prevenzione cardiovascolare gratuita aperta a tutti i cittadini.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è promossa da Sinca, la società scientifica fondata dal cardiologo varesino Giuseppe Calveri che raggruppa 44 ospedali tra laghi prealpini e Canton Ticino, per un bacino di oltre due milioni di persone, ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Amici del Cuore Onlus.

«L’idea è sempre stata quella di non far vivere questo spazio come qualcosa che dalle otto alle 17.30 viene semplicemente utilizzato dagli uffici – ha spiegato l’assessore al Welfare Roberto Molinari – C’è un parco che viene sempre più frequentato, alcune comunità vengono a giocare a cricket, abbiamo il campo da basket: cerchiamo di restituire ai cittadini un luogo come questo».

L’anno scorso la giornata ha registrato oltre 200 presenze, con una partecipazione che ha sorpreso gli stessi organizzatori. «Quello che mi ha colpito è stata una presenza massiccia di cittadini, non soltanto di Varese ma anche di altre parti», ha aggiunto Molinari, che ha però colto nell’alto afflusso anche un segnale di allarme: «Se tanti cittadini si rivolgono a un’iniziativa come questa, vuol dire che qualcuno non riesce a trovare un servizio. È un bisogno che viene soddisfatto grazie a chi volontariamente fa questa giornata, ma è anche un segnale che viene lanciato rispetto al nostro sistema sanitario».

Cosa succede sabato a Villa Augusta

Chi si presenterà potrà sottoporsi – gratuitamente e senza prenotazione – a una serie di misurazioni: «Vogliamo intercettare i fattori di rischio più importanti e molto diffusi nella popolazione – ha spiegato il cardiologo Ivan Caico – Verificheremo la pressione arteriosa, i dati del colesterolo, la circonferenza addominale — che non è una cosa banale perché ci dà un’idea del sovrappeso — e attraverso un piccolo strumento portatile verificheremo anche il ritmo cardiaco». L’obiettivo, ha precisato Caico, non è terapeutico ma esplorativo e di prevenzione: «Trovare pazienti asintomatici per la pressione o il colesterolo è già un grande risultato in termini di prevenzione, e già l’anno scorso abbiamo potuto segnalare diverse anomalie, come la pressione alta o il colesterolo alto in soggetti che non ne avevano idea. Alla fine della carrellata il cittadino riceverà un piccolo report con i suoi dati, che potrà portare dal medico di base».

L’équipe sarà composta da circa venti persone tra medici e personale specializzato, tra cui – oltre ai partecipanti alla presentazione, anche Roberto De Ponti, primario di aritmologia al Circolo di Varese, con i propri specializzandi e Battistina Castiglioni, primario di cardiologia d’urgenza sempre al Circolo. Giuseppe Calveri, presidente di Sinca, ha ricordato come la società riunisca professionisti «altamente qualificati che non percepiscono alcun compenso», e che grazie al contributo dell’associazione Amici del Cuore Onlus e al cinque per mille che viene destinato alla Sinca dai contribuenti che l’hanno scelta, sia possibile coprire i costi dei materiali, dalle provette per il colesterolo alla stampa dei referti.

I numeri della scorsa edizione

I dati della prima edizione sono stati illustrati dal dottor Umberto Parravicini. Nonostante la chiusura fosse prevista per le 16, lo sportello ha dovuto restare aperto fino alle 19: «Alle 8.30 del mattino, prima ancora che aprissimo i cancelli, c’era già gente ad aspettare», ha ricordato.

Il 60% dei partecipanti erano donne. Il 15% era già cardiopatico. Tra i dati più rilevanti: il 19% risultava iperteso ma non adeguatamente controllato dalla terapia, mentre il 12% non sapeva di esserlo. Oltre il 50% era in sovrappeso e in una percentuale analoga la circonferenza addominale superava la soglia di rischio cardiovascolare. «È un dato un po’ preoccupante», ha commentato Parravicini. «Circa il 50% dei cittadini era in sovrappeso e il 60% aveva una circonferenza addominale superiore a quella considerata normale per il rischio cardiovascolare.» L’età media dei partecipanti era di 65 anni, con un minimo di 19 e un massimo di 86: «La prevenzione non ha età ed è assolutamente consigliata anche agli anziani», ha sottolineato.

Fibrillazione atriale: un caso che interessa sempre più varesini

Tra i dati emersi dallo screening dell’anno scorso, uno in particolare ha colpito i cardiologi: tre casi di fibrillazione atriale individuati in una sola giornata, due dei quali di primo riscontro. I pazienti non sapevano di averla. «Abbiamo trovato tre fibrillazioni atriali: uno dei pazienti la conosceva già, ma gli altri due no», ha spiegato Parravicini. «Un numero che corrisponde al 2-3% delle persone che abbiamo incontrato, e che corrisponde più o meno alla percentuale generale nella provincia di Varese».

La fibrillazione atriale è l’aritmia cardiaca più diffusa nella popolazione adulta: il cuore perde il suo ritmo regolare e gli atri si contraggono in modo caotico. Il problema è che in molti casi non dà alcun sintomo: chi ce l’ha può condurre una vita apparentemente normale per anni, ignorando di essere a rischio. Un rischio che però è reale e grave: quando il sangue ristagna negli atri può formare coaguli che, se raggiungono il cervello, provocano un ictus. «È una situazione che potrebbe essere di rischio per l’ictus ischemico», ha spiegato Caico, sottolineando come chi riceve la diagnosi venga avviato a una terapia anticoagulante, ma solo se sa di averla.

Individuarla attualmente non richiede strumentazioni complesse: il dispositivo che verrà usato sabato fornisce un primo segnale in pochi secondi. L’anno scorso i due pazienti con fibrillazione di primo riscontro sono stati indirizzati all’ambulatorio di aritmologia dell’ASST Sette Laghi per approfondimenti.

“Il sistema sanitario è un bene di tutti”

A chiudere la conferenza stampa è stato Guido Bonoldi, medico e delegato alla sanità in Consiglio comunale: «Per noi medici è un piacere fare manifestazioni di questo tipo. Dimostra che il nostro lavoro è al servizio del bene comune».

Bonoldi ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa al di là dei dati clinici: «Chi partecipa diventa consapevole che il sistema sanitario è un bene di tutti. E se vogliamo che sia universalistico e sostenibile, dobbiamo metterci tutti il nostro impegno, soprattutto sulla prevenzione: non prevenire vuol dire caricare il sistema sanitario — e se stessi — di pesi che si potevano evitare».