Prevenzione del tumore al seno: a Luino un incontro informativo

Il Lions Club Luino ha organizzato una serata informativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, un’iniziativa che gode del patrocinio dei comuni di Germignaga e Luino. Questa attività, definita come un “service d’opinione” dal Club, mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione in ambito oncologico.

L’incontro, ad ingresso libero, si terrà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00 presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, situata in via Bodmer. L’obiettivo principale della serata è approfondire il tema della prevenzione del tumore al seno, sottolineando come una diagnosi tempestiva possa rappresentare una delle armi più efficaci nella lotta contro il cancro e, in molti casi, favorire il recupero.

Per affrontare un argomento di tale rilevanza con la massima competenza e autorevolezza, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti provenienti dall’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, centro di eccellenza internazionale fondato dal Prof. Umberto Veronesi.

A coordinare l’evento sarà la dottoressa Lorenza Meneghetti, professionista dell’IEO e socia del Lions Club Luino, che ha fortemente voluto l’iniziativa. Residente a Legnano ma originaria di Luino, la dottoressa Meneghetti ha contribuito alla realizzazione di un programma di altissimo livello.

I relatori, tutti di grande prestigio, affronteranno i seguenti temi:

– Dottoressa Lorenza Meneghetti, dirigente del reparto di Radiologia Senologica dell’IEO. Il suo intervento si concentrerà su “Il percorso della diagnostica precoce del tumore mammario”.

– Dottor Pietro Caldarella, dirigente del reparto di Chirurgia Senologica dell’IEO. Parlerà di “Chirurgia conservativa della mammella”, illustrando le tecniche più moderne per trattare il tumore senza compromettere la forma e la funzionalità del seno.

– Dottor Luca Nicosia, PhD presso l’Università dell’Insubria e Dirigente di I livello del Reparto di Radiologia Senologica dell’IEO. La sua relazione sarà incentrata sulle “Nuove frontiere della diagnostica per immagini del tumore mammario”, con un focus sulle tecnologie più innovative per la rilevazione precoce.

– Dottor Matteo Lazzeroni, Specialista in Oncologia e referente per la gestione e la ricerca dell’alto rischio oncologico presso l’IEO. Interverrà sui “Test genetici in oncologia: capire a chi servono e come interpretare i risultati”, approfondendo l’importanza della genetica nella prevenzione e diagnosi del tumore al seno.

Al termine delle presentazioni, il pubblico avrà l’opportunità di porre domande ai relatori, favorendo un momento di interazione e approfondimento.