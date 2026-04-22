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Prevenzione del tumore al seno, una serata alla colonia di Germignaga

L'incontro, a ingresso libero a cura di Lions Club Luino si terrà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00 presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, in via Bodme

Germignaga tour 2022 luoghi

Il Lions Club Luino ha organizzato una serata informativa sul tema della prevenzione del tumore al seno: l’iniziativa, che ha il patrocinio dei Comuni di Germignaga e Luino, è “un service d’opinione” promosso dal Club, un’attività pensata per informare e sensibilizzare la popolazione su un argomento così importante. L’incontro, a ingresso libero, si terrà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00 presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, in via Bodmer.

Il messaggio della serata è fare luce sull’importanza della prevenzione, nello specifico del tumore al seno: una diagnosi precoce rappresenta oggi lo strumento più efficace per combattere e guarire dalle patologie tumorali. Per affrontare un tema così delicato, con la massima autorevolezza, la serata vedrà la partecipazione di un parterre di importanti relatori, dirigenti medici e specialisti dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, centro di eccellenza internazionale fondato dal Prof. Umberto Veronesi.

La Dr.ssa Lorenza Meneghetti, professionista dell’IEO e socia del Lions Club Luino, ha coordinato l’organizzazione di questo incontro: ora residente a Legnano, è originaria di Luino. Questi i relatori e una sintesi dei temi trattati: · Dr.ssa Lorenza Meneghetti, Dirigente reparto di radiologia senologica IEO. Il suo intervento verterà su “Il percorso della diagnostica precoce del tumore mammario”. · Dr. Pietro Caldarella, Dirigente reparto di chirurgia senologica IEO. Spiegherà in cosa consiste “La chirurgia conservativa della mammella”. · Dr. Luca Nicosia, PhD presso l’Università dell’Insubria e Dirigente di I livello del Reparto di Radiologia Senologica IEO. Illustrerà “Le nuove frontiere della diagnostica per immagini del tumore mammario”. · Dr. Matteo Lazzeroni, Specialista in oncologia, medico con incarico di alta specializzazione e referente per la gestione e la ricerca dell’alto rischio oncologico presso IEO. Parlerà dei “Test genetici in oncologia: capire a chi servono e come leggere i risultati”. Al termine degli interventi il pubblico potrà porre domande ai relatori.

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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