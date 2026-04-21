Prevenzione del tumore mammario: i Lions invitato i medici dello Ieo a Germignaga

Il Lions Club di Luino confronto diretto tra cittadini e specialisti per fare luce sull’importanza della diagnosi precoce e sulle nuove frontiere della cura del tumore

I medici dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano saranno a Germignaga nella serata di venerdì 24 aprile, per un incontro pubblico dedicato alla lotta contro il tumore al seno.

L’appuntamento è alle 21 alla Colonia Elioterapica di via Bodmer. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Luino con il patrocinio dei Comuni di Germignaga e Luino, è coordinata dalla dottoressa Lorenza Meneghetti, dirigente del reparto di radiologia senologica allo Ieo, luinese di origine e socia del club organizzatore. Sarà lei ad aprire il dibattito approfondendo il percorso della diagnostica precoce, fondamentale per intercettare la patologia nelle sue fasi iniziali.

Il parterre di specialisti affronta il tema da diverse angolazioni. Pietro Caldarella, dirigente di chirurgia senologica, interverrà sulla «chirurgia conservativa della mammella», mentre Luca Nicosia, dirigente di radiologia e PhD all’Università dell’Insubria, illustrerà le nuove frontiere della diagnostica per immagini. Un passaggio cruciale sarà dedicato alla genetica con Matteo Lazzeroni, specialista che si occupa della gestione dell’alto rischio oncologico, con un intervento volto a spiegare «a chi servono e come leggere i risultati» dei test genetici.

L’incontro, a ingresso libero, non sarà solo una lezione frontale: al termine degli interventi, i relatori risponderanno alle domande dei presenti, così da rendere la sala uno spazio di confronto aperto su un tema che resta una delle principali sfide per la salute delle donne.