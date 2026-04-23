Prevenzione, mindfulness e nutrizione: ASST Sette Laghi dedica due giorni alla salute delle donne

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, promossa da Fondazione Onda, l’ASST Sette Laghi ha costruito un calendario di iniziative gratuite rivolte alla popolazione femminile, distribuite tra il 27 e il 28 aprile. Screening, consulenze cliniche, laboratori di gruppo: un’offerta ampia che tocca la prevenzione oncologica, la salute mentale, l’alimentazione e il benessere psicologico. Al fianco dell’azienda sanitaria, due realtà del Terzo Settore da anni impegnate nei percorsi di cura e prevenzione: CAOS Centro Ascolto Operate al Seno ODV e Varese per l’Oncologia – l’Oncologia per Varese ODV.

Il programma del 27 aprile

La prima giornata si apre su due fronti che riguardano fasi delicate e spesso poco presidiate della vita femminile.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, il Consultorio di Varese ospita uno screening dedicato alla salute mentale nel periodo perinatale: un’occasione per intercettare precocemente i disturbi dell’umore legati alla gravidanza e al post-parto, con un primo orientamento specialistico. La prenotazione è obbligatoria al numero 0332 278727 o all’indirizzo ambulatorio.ansia@asst-settelaghi.it.

In mattinata, dalle 9 alle 12, la Casa di Comunità di Varese accoglie invece lo screening sui disturbi della nutrizione nella giovane età adulta: una valutazione orientata alla prevenzione precoce dei disturbi alimentari in una fase della vita in cui i segnali rischiano di passare inosservati. Prenotazione obbligatoria allo stesso numero o all’indirizzo ambulatorio.disturbialimentari@asst-settelaghi.it.

Il 28 aprile alla Casa di Comunità: un pomeriggio di cura a tutto tondo

Nella giornata di martedì, dalle 14 alle 17, la Casa di Comunità di Varese diventa sede di quattro proposte distinte, tutte gratuite e tutte accessibili con prenotazione.

La prevenzione senologica personalizzata prevede una visita con palpazione e un momento di sensibilizzazione alla cura del seno. La consulenza genetica oncologica offre invece una valutazione del rischio genetico legato ai tumori, uno strumento prezioso per chi ha familiarità con determinate patologie e vuole capire come orientarsi.

Accanto alle consulenze cliniche, spazio a due laboratori esperienziali di gruppo. Il Laboratorio Mindfulness, sviluppato in collaborazione con la Breast Unit e la Psicologia Clinica, propone un percorso orientato a migliorare la qualità della vita attraverso un diverso rapporto con i propri pensieri e vissuti — con particolare attenzione alla capacità di osservare senza giudizio le proprie esperienze interiori e di integrare la dimensione della compassione come risorsa per affrontare le difficoltà. È aperto anche alle donne già seguite dalla Breast Unit.

Il Laboratorio Psiconutrizionale, condotto da dietiste e psicologhe, propone invece incontri dimostrativi sul rapporto tra alimentazione, emozioni e salute: un contesto in cui informazione, confronto e sostegno si intrecciano per aiutare a costruire abitudini salutari durature.

Per tutte le attività del 28 aprile la prenotazione è obbligatoria al numero 392 8255403, attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

A tutte le partecipanti verrà proposto un questionario di gradimento, utile per orientare le future programmazioni. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: meglio non aspettare.