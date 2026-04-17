Primo Maggio a Creva di Luino: celebrazioni, corteo e pranzo sociale al Circolo Cavallotti

Venerdì 1° maggio una giornata tra memoria, diritti e convivialità. Dalla messa del mattino al pranzo sociale, con la partecipazione della Musica cittadina

Luino celebra il Primo Maggio con una giornata dedicata ai momenti istituzionali, alla musica e allo stare insieme. Venerdì 1° maggio il quartiere di Creva ospita le iniziative dedicate alla Festa dei Lavoratori, con appuntamenti che si snodano tra la chiesa e lo storico Circolo Felice Cavallotti.

Le celebrazioni prendono il via alle 10:00 con la Messa nella chiesa di Creva, dedicata al ricordo di tutti i lavoratori. Al termine è previsto un corteo verso il Circolo Cavallotti, cuore delle iniziative della giornata.

Alle ore 11 spazio agli interventi delle autorità cittadine e delle rappresentanze sindacali, momento centrale per ribadire l’importanza dei diritti del lavoro e dei valori costituzionali.

Ad accompagnare la mattinata sarà la Musica cittadina di Luino.

La giornata prosegue alle 12.30 con il tradizionale pranzo sociale al Circolo Felice Cavallotti di via Bissolati. Il menù prevede antipasto, giro polenta con contorni a scelta – tra carne, verdure e formaggi – dessert, vino e acqua.

Il pranzo è su prenotazione, con un costo di 25 euro, e rappresenta un momento conviviale aperto alla cittadinanza, occasione per condividere valori e socialità dopo le celebrazioni ufficiali. Per le prenotazioni si può telefonare il circolo al numero 0332532157.

Anche per il 2026 prosegue l’iniziativa “Riso della solidarietà”, a sostegno dell’organizzazione Emergency, segno di un impegno che unisce memoria storica e attenzione alle emergenze contemporanee.

L’evento è promosso con il coinvolgimento del Comune di Luino, Anpi, Acli e della Comunità operosa alto Verbano.