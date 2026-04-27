Primo Maggio a Varese: sindacati in corteo per un “lavoro dignitoso”

Varese si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con un messaggio chiaro e proiettato al futuro: «Lavoro dignitoso». Il prossimo primo maggio, le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL torneranno in piazza per porre l’accento sulle sfide della contrattazione, delle nuove tutele e dei diritti in un’Italia che cambia rapidamente, segnata dall’avvento dell’intelligenza artificiale. La manifestazione cittadina sarà il momento centrale per riflettere sull’evoluzione del mondo del lavoro e sulla necessità di proteggere la dignità di chi opera in ogni settore.

Il percorso del corteo e gli orari

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con il concentramento in piazzale Trieste, proprio davanti alla stazione FS di Varese. Quest’anno gli organizzatori hanno confermato una variazione d’orario importante: la partenza ufficiale del corteo avverrà infatti alle 9:30. Il serpentone di lavoratori, pensionati e cittadini attraverserà le vie del centro per raggiungere piazza Monte Grappa, cuore pulsante della città e punto d’arrivo della manifestazione.

Interventi e musica in piazza Monte Grappa

Una volta raggiunto il centro, la piazza diventerà il palco per le testimonianze dirette provenienti dal mondo del lavoro. Sono previsti infatti diversi interventi di delegate e delegati sindacali che porteranno le esperienze e le criticità raccolte quotidianamente nelle aziende del territorio. Ad alternarsi ai discorsi ufficiali sarà la musica dei Jefferson Cleaners, che accompagnerà il pubblico presente durante tutta la durata dell’evento.

Le conclusioni affidate alla CGIL nazionale

Il momento conclusivo dell’edizione 2026 della festa varesina sarà affidato a una voce di rilievo nazionale. A tirare le somme della giornata e a rilanciare le proposte sindacali sui temi della contrattazione e della sicurezza sarà Ezio Cigna, rappresentante della CGIL nazionale. Il suo intervento chiuderà il comizio unitario, ribadendo l’impegno dei sindacati nel garantire che l’innovazione tecnologica non vada mai a discapito dei diritti fondamentali della persona.