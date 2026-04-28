Primo maggio: cosa cambia (e cosa no) nella raccolta rifiuti a Busto Arsizio, Fagnano Olona e Venegono Superiore
Gli uffici e gli sportelli del gruppo Agesp rimangono chiusi per la festa dei lavoratori, ma la raccolta rifiuti prosegue regolarmente nel territorio comunale
Agesp Spa e Agesp Ambiente riorganizzano i servizi cittadini in vista della Festa del Lavoro del primo maggio. Per la giornata di venerdì 1 maggio, le attività sul territorio subiranno diverse variazioni che spaziano dalla chiusura degli sportelli amministrativi alla rimodulazione dei calendari per l’igiene urbana.
A Busto Arsizio, nonostante la festività, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti non viene sospeso e i passaggi degli operatori avverranno secondo le modalità ordinarie. Restano invece chiuse tutte le sedi fisiche rivolte al pubblico: lo Sportello Tarip di via Pepe, gli uffici del Settore Parcheggi di via Mazzini, i Servizi al Territorio ai Molini Marzoli e lo Sportello Igiene Ambientale di via Canale. Serrande abbassate anche per le quattro Farmacie gestite dal gruppo, per il Tempio Crematorio di via per Samarate e per il Centro Multiraccolta di via Tosi.
Lo scenario cambia per i comuni di Fagnano Olona e Venegono Superiore. In queste località, la raccolta domiciliare dei rifiuti prevista per il primo maggio viene sospesa. Come da prassi, il servizio sarà recuperato nella giornata successiva, sabato 2 maggio, seguendo il normale calendario. Anche i Centri Multiraccolta di via Nobile a Fagnano e di via Ferrarin a Venegono Superiore rimarranno chiusi per l’intera giornata festiva.
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