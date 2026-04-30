Primo Maggio, la festa dei lavoratori tra storia e trasformazioni

Alla vigilia del primo maggio Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, ha ripercorso le origini storiche della festa internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, dalla Chicago del 1886 alla Seconda Internazionale Socialista di Parigi, fino alle celebrazioni clandestine durante il ventennio fascista. Ma l’intervista, concessa nell’ambito de “La materia del giorno”, è stata anche un bilancio sul presente: i dati sugli infortuni sul lavoro in provincia, le trasformazioni portate dall’intelligenza artificiale, la questione salariale, i contratti pirata. E un invito a tutti i lavoratori a esserci domani in piazza, a Varese come a Marghera.

Domani è il primo maggio. Prima di parlare di oggi, partiamo dalle origini: perché si festeggia questa giornata?

«Intanto diciamo che è la festa internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, non del lavoro. L’accezione cambia. Nasce nel 1889, durante i lavori della Seconda Internazionale Socialista a Parigi, ma le radici affondano molto più lontano, nei decenni in cui si è sviluppata la rivoluzione industriale. In parallelo alla crescita dell’industria si è formata la consapevolezza, da parte di chi lavorava, che le condizioni non erano accettabili: quattordici, sedici ore al giorno, un solo giorno di riposo settimanale, lavoro minorile, ambienti insalubri, paghe insufficienti. È da questa situazione così pesante che è venuta fuori la consapevolezza dell’importanza del lavoro e della giusta retribuzione».

Il fatto storico più richiamato è quello di Chicago

«Sì. Tre anni prima dell’Internazionale Socialista, nel 1886, negli Stati Uniti il movimento dei lavoratori spinse per uno sciopero generale il primo maggio, per ottenere le otto ore lavorative. Quella protesta finì malissimo: già il giorno dello sciopero morirono sei lavoratori, poi fu lanciata una bomba — nessuno ha mai saputo davvero da chi — e la repressione nei giorni successivi fu pesantissima. Da quel momento i fatti di Chicago arrivarono a livello internazionale e si affermò la scelta del primo maggio come data simbolo delle lotte per un lavoro dignitoso».

E in Italia?

«In Italia il primo maggio fu festeggiato per la prima volta a Torino nel 1890, e non a caso a Torino, dove nasceva la grande industria automobilistica. Le otto ore furono conquistate con il contratto nazionale dei metalmeccanici nel 1919. Poi è diventata legge, ma poco applicata, e con il fascismo il primo maggio fu soppresso e sostituito con il 21 aprile, la festa di Roma, molto più consona a quell’ideologia. Non che il primo maggio smise di essere celebrato: si festeggiava clandestinamente, nelle case, esponendo lenzuola rosse. Era vietato, la repressione era violenta, eppure la consapevolezza è rimasta viva malgrado tutto».

La sicurezza sul lavoro torna ogni anno come tema centrale. A che punto siamo?

«I dati INAIL 2025 parlano di 416.900 denunce di infortuni in occasione di lavoro a livello nazionale, con un aumento dello 0,5% rispetto al 2024. Gli infortuni in itinere sono anch’essi in crescita. Per la provincia di Varese, la media annua di denunce tra il 2019 e il 2023 è di circa 8.850 infortuni. È un numero pesante. Per quanto riguarda gli infortuni mortali, ad oggi l’ATS ci consegna un caso accertato per il Varesotto nel 2025, con altri due in corso di valutazione. Uno è già troppo: l’obiettivo è zero infortuni».

Come si esce da questa situazione? Come si può lavorare sulla prevenzione?

«Bisogna lavorare su più fronti. Prima di tutto i datori di lavoro devono essere consapevoli non solo delle loro responsabilità di legge, ma anche del fatto che un infortunio ha un costo enorme per un’impresa — e che investire in sicurezza e formazione conviene. Poi servono più controlli, soprattutto a sorpresa, in particolare nei luoghi dove gli incidenti avvengono con più frequenza. ATS e Ispettorato territoriale del lavoro fanno un lavoro straordinario con quello che hanno, ma siamo carenti dal punto di vista delle verifiche. Detto questo, anche con tutti i controlli del mondo, se non c’è un approccio culturale che mette la sicurezza al primo posto non ce la caviamo. Per questo come rete provinciale per la sicurezza sul lavoro andiamo nelle scuole dal 2022: bisogna seminare questa consapevolezza prima che le persone entrino nel mondo del lavoro».

Stefania Filetti (a destra) intervistata da Stefania Radman

Si parla molto di precarietà, nuovi contratti ma anche di intelligenza artificiale e di automazione quando si affronta la trasformazione del mercato del lavoro. Cosa vede la CGIL?

«Qualcuno potrebbe pensare che più tecnologia significhi meno fatica e migliore distribuzione della ricchezza. Non è così, e non si sta verificando. Nelle nostre sedi arrivano sempre più persone — e questo fenomeno è cresciuto dal 2020 in maniera consistente — che ci chiedono come arrotondare il reddito familiare perché non ce la fanno. E stiamo parlando di persone occupate. Spesso con contratti part time obbligatori, perché questa è una delle piaghe vere. Ci aspettiamo nei prossimi anni una progressiva riduzione di alcune figure professionali a favore della robotizzazione gestita dall’intelligenza artificiale. Di fronte a un cambiamento così importante dobbiamo parlare anche di un piano occupazionale: ci sono lavoratori che rischiano di diventare obsoleti senza possibilità di riconversione, e ci sono giovani che, invece di trovare opportunità qui, vanno all’estero. La fotografia è molto da attenzionare».

In questo contesto il salario è la voce più importante? o si aggiunge ad altri problemi?

«La sicurezza viene prima, ma il salario è il punto due — e non ci siamo. Anche quando rinnoviamo i grandi contratti nazionali e recuperiamo l’inflazione, ciò che si è firmato viene spesso superato dal fatto che l’inflazione è ballerina: non appena si firma, non è più sufficiente. E questo vale per i contratti importanti. Immaginiamo cosa succede con i contratti pirata, costruiti a tavolino per agevolare il basso costo del lavoro. Vanno eliminati. E il meccanismo di recupero inflattivo, ma anche di distribuzione della produttività e della redditività dei diversi settori, deve avvenire con meccanismi certi attraverso i contratti nazionali. Questo ancora non l’abbiamo».

Domani a Varese come si festeggia?

«Quest’anno il titolo della manifestazione è “Lavoro dignitoso”. La manifestazione nazionale è a Marghera, ma a Varese si svolgerà, come succede da sempre, la manifestazione provinciale.

La novità è che non partiremo come sempre da piazza della Repubblica, ma da piazza delle Stazioni (Piazzale Trisete, ndr) che da quando è stata rifatta è anche bella e si presta bene allo scopo. Poi si svolgerà il corteo verso il centro, con percorso simile agli altri anni. Ci sarà musica, perché è festa, e a chiudere il comizio sarà un dirigente nazionale della CGIL. Invitiamo tutti: è la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, vale la pena esserci».

Qual è il messaggio da lasciare ai più giovani per questo primo maggio?

«La storia del nostro paese si intreccia con la crescita dei diritti che i lavoratori sono riusciti a ottenere: è una storia bellissima, fatta di fatica, di lotte, di persone che hanno perso la vita. Quello che vedo nei giovani oggi — nelle marce per la pace, nelle piazze — mi dà speranza. Ci sono, e ci sono in maniera massiccia. Noi stiamo un passo indietro, volentieri: li supportiamo. Ma è importante che vadano avanti loro».

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