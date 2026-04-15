“Primo nome Spelacchio”: Anita Mandelli presenta il suo libro alla festa di primavera di Luino
Domenica 19 aprile al Parco a Lago letture e laboratori per bambini. Il ricavato sarà devoluto al Ponte del Sorriso
Sarà la Festa di Primavera a fare da cornice alla presentazione del libro “Primo nome Spelacchio – Storie di una gatta, di un gatto scrittore e di altri animali” della scrittrice maccagnese Anita Mandelli, in programma domenica 19 aprile a Luino.
Nel corso dell’iniziativa, ospitata al Parco a Lago, l’autrice leggerà alcuni brani tratti dall’opera, accompagnando il pubblico in un percorso tra racconti che intrecciano elementi autobiografici e di fantasia, incentrati sulle esperienze condivise con animali e persone.
La giornata prevede anche momenti dedicati ai più piccoli, con due appuntamenti di lettura e laboratorio alle ore 11 e alle ore 15. I bambini potranno realizzare disegni ispirati alle storie ascoltate, guidati dalle volontarie dell’associazione “La Banca del Tempo”.
L’iniziativa ha anche una finalità solidale: il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto alla Fondazione “Il Ponte del Sorriso”, impegnata nell’assistenza ai bambini ricoverati all’ospedale Filippo Del Ponte di Varese. Al termine dell’incontro delle ore 15 è prevista la consegna simbolica di un assegno ai rappresentanti della Fondazione, come primo gesto concreto di sostegno alle attività a favore dei piccoli pazienti.
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