Varese News

Bambini

“Primo nome Spelacchio”: Anita Mandelli presenta il suo libro alla festa di primavera di Luino

Domenica 19 aprile al Parco a Lago letture e laboratori per bambini. Il ricavato sarà devoluto al Ponte del Sorriso

generica

Sarà la Festa di Primavera a fare da cornice alla presentazione del libro “Primo nome Spelacchio – Storie di una gatta, di un gatto scrittore e di altri animali” della scrittrice maccagnese Anita Mandelli, in programma domenica 19 aprile a Luino.

Nel corso dell’iniziativa, ospitata al Parco a Lago, l’autrice leggerà alcuni brani tratti dall’opera, accompagnando il pubblico in un percorso tra racconti che intrecciano elementi autobiografici e di fantasia, incentrati sulle esperienze condivise con animali e persone.

La giornata prevede anche momenti dedicati ai più piccoli, con due appuntamenti di lettura e laboratorio alle ore 11 e alle ore 15. I bambini potranno realizzare disegni ispirati alle storie ascoltate, guidati dalle volontarie dell’associazione “La Banca del Tempo”.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto alla Fondazione “Il Ponte del Sorriso”, impegnata nell’assistenza ai bambini ricoverati all’ospedale Filippo Del Ponte di Varese. Al termine dell’incontro delle ore 15 è prevista la consegna simbolica di un assegno ai rappresentanti della Fondazione, come primo gesto concreto di sostegno alle attività a favore dei piccoli pazienti.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.