Principio d’incendio in un capannone a Gallarate: evacuato il centro commerciale di viale Milano

Momenti di apprensione questa mattina a Gallarate, dove poco prima delle nove un principio d’incendio in un capannone commerciale in viale Milano, nelle vicinanze del centro commerciale Carrefour, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale della struttura.

Dipendenti e clienti di supermercato e negozi sono stati fatti uscire per alcuni minuti, prima che la situazione rientrasse.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno gestito l’intervento. La struttura è stata successivamente riaperta al pubblico dopo le verifiche del caso.