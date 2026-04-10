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Gallarate/Malpensa

Principio d’incendio in un capannone a Gallarate: evacuato il centro commerciale di viale Milano

Dipendenti e clienti di supermercato e negozi sono stati fatti uscire per alcuni minuti, prima che la situazione rientrasse

Generico 06 Apr 2026

Momenti di apprensione questa mattina a Gallarate, dove poco prima delle nove un principio d’incendio in un capannone commerciale in viale Milano, nelle vicinanze del centro commerciale Carrefour, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale della struttura.

Dipendenti e clienti di supermercato e negozi sono stati fatti uscire per alcuni minuti, prima che la situazione rientrasse.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno gestito l’intervento. La struttura è stata successivamente riaperta al pubblico dopo le verifiche del caso.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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