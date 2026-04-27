Pro Patria, arriva l’offerta olandese: Estrella Football Group punta alla maggioranza

Una nuova proprietà internazionale si affaccia all’orizzonte dell’Aurora Pro Patria 1919. La Estrella Football Group, società di investimento e gestione calcistica con sede nei Paesi Bassi, ha ufficializzato l’intenzione di presentare un’offerta per l’acquisizione della quota di maggioranza, pari al 51% delle quote del club biancoblu.

La comunicazione arriva dopo una serie di colloqui costruttivi tra le parti. Sebbene rimangano da limare gli ultimi dettagli e completare le formalità necessarie, il gruppo olandese ha espresso la volontà di procedere il più rapidamente possibile per chiudere l’operazione entro il prossimo mese.

Visione a lungo termine e sostenibilità

L’interesse di Estrella Football Group non si limita a un semplice cambio di proprietà, ma si inserisce in una visione strategica per il futuro dei “tigrotti”:

Pianificazione immediata: il gruppo intende iniziare i preparativi per la prossima stagione al più presto, collaborando con l’attuale leadership del club.

Sviluppo strutturale: l’obiettivo dichiarato è supportare la Pro Patria non solo nei risultati sportivi, ma anche nella crescita delle infrastrutture.

Ritorno ai vertici: l’ambizione è quella di riportare stabilmente il club verso i livelli più alti del calcio professionistico.

I prossimi passi

La nuova potenziale proprietà ha messo al centro del progetto concetti come professionalità e sostenibilità a lungo termine, con l’intento di contribuire positivamente alla storia del club bustocco. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane, man mano che l’iter burocratico e le trattative finali giungeranno a conclusione.

Per i tifosi della Pro Patria, che ancora devono assimilare la retrocessione in serie D, si profila dunque un’estate di grandi cambiamenti, con la prospettiva di una solidità finanziaria internazionale per rilanciare le ambizioni della squadra.