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Problemi informatici al casellario giudiziale di Varese, richieste solo cartacee

In tilt il sito che permette di prenotare on line le richieste, presentabili solo in forma cartacea e con documento di identità

Generico 09 Mar 2026

«La pagina non funziona». Digitando sui motori di ricerca l’indirizzo https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi-al-cittadino1, utile per ottenere la prenotazione per il ritiro del casellario giudiziale, questo era il messaggio che compariva agli utenti.

Il motivo è presto detto: un problema informatico, forse un «attacco hacker», come recita un cartello comparso questa mattina, mercoledì 29 aprile, anche negli uffici di Varese, al pianterreno del palazzo di giustizia.

Generico 27 Apr 2026

Il consiglio è quello di accedere al servizio compilando i moduli cartacei. La domanda dovrà essere corredata da copia del documento di identità e della marca da bollo.

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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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