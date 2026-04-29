Problemi informatici al casellario giudiziale di Varese, richieste solo cartacee
In tilt il sito che permette di prenotare on line le richieste, presentabili solo in forma cartacea e con documento di identità
«La pagina non funziona». Digitando sui motori di ricerca l’indirizzo https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/servizi-al-cittadino1, utile per ottenere la prenotazione per il ritiro del casellario giudiziale, questo era il messaggio che compariva agli utenti.
Il motivo è presto detto: un problema informatico, forse un «attacco hacker», come recita un cartello comparso questa mattina, mercoledì 29 aprile, anche negli uffici di Varese, al pianterreno del palazzo di giustizia.
Il consiglio è quello di accedere al servizio compilando i moduli cartacei. La domanda dovrà essere corredata da copia del documento di identità e della marca da bollo.
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