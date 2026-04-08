Pronta la nuova passerella, riapre il sentiero dei Fontanili tra Crenna, Premezzo e Besnate

Riapre il sentiero dei Fontanili, il percorso naturalistico nel bosco tra Crenna di Gallarate, Premezzo e Besnate, che attraversa un’area di grande valore ambientale, caratterizzata dalla presenza delle tipiche polle dove affiora l’acqua di falda. Un itinerario molto frequentato e apprezzato dai cittadini, che torna finalmente totalmente accessibile dopo un lungo periodo di chiusura.

Il tracciato era stato interdetto a causa delle condizioni di un ponticello sulla roggia che collega le polle, divenuto pericolante e quindi non più sicuro per il passaggio. L’intervento di riqualificazione, curato dal Parco del Ticino, ha permesso la sostituzione della struttura con una nuova passerella, restituendo continuità e sicurezza al percorso.

Il sentiero rappresenta uno dei principali polmoni verdi in particolare per la città di Gallarate, inserendosi in un sistema ambientale più ampio che connette anche la valle del Boja e l’area del Monte Diviso, dove ha sede anche il Centro Parco. Un corridoio naturalistico che unisce più territori e offre un contatto diretto con un ecosistema prezioso, dove l’acqua di falda emerge in superficie alimentando i fontanili, fondamentali anche per l’approvvigionamento idrico. Area anche preziosa dal punto di vista faunistico, con la presenza di tante specie diverse, tra cui anche i grandi ungulati come i cervi e (in via straordinaria) persino il lupo.

La riapertura restituisce così alla comunità uno spazio di fruizione lenta, tra natura e paesaggio, particolarmente frequentato da camminatori, famiglie e appassionati di attività all’aria aperta. Dopo gli anni del Covid – con i lockdown che avevano fatto riscoprire le aree periurbane – si era anche aperto un dibattito sulla valorizzazione dell’area, su possibili collaborazioni con l’associazionismo, anche se sul piano pratico poco si era in effetti mosso. Adesso la riapertura della passerelle è comunque un fatto concreto.

La nuova passerella sarà inaugurata ufficialmente sabato 11 aprile alle ore 10, con ritrovo in via Volpina 21 a Besnate, nei pressi di Evobus. Alla cerimonia saranno presenti il presidente del Parco del Ticino Ismaele Rognoni e le amministrazioni comunali di Gallarate e Cavaria con Premezzo.