Provano la fuga con il carrello della spesa pieno, sventato il tentativo di furto a Malnate

Un tentativo di furto sventato dalla prontezza del personale e l’intervento immediato delle forze dell’ordine. È successo a Malnate intorno a mezzogiorno di martedì 14 aprile, dove tre persone hanno cercato di sottrarre la spesa da un supermercato cittadino utilizzando un trucco per eludere le casse, senza però riuscire a farla franca.

Mentre due persone si trovavano all’interno del punto vendita per riempire il carrello, un complice ha atteso all’esterno, pronto ad azionare il sensore della porta automatica d’ingresso per permettere ai complici di uscire rapidamente con la merce senza passare dalla zona casse.

La “tattica” non è però passata inosservata. La responsabile del punto vendita ha capito immediatamente cosa stesse accadendo, monitorando i movimenti sospetti dei tre individui. Non appena i malintenzionati hanno messo in atto il piano di fuga con il carrello pieno, la dipendente li ha raggiunti e fermati nel parcheggio.

Una volta bloccati i malintenzionati, la responsabile ha provveduto a recuperare l’intera merce, composta principalmente da generi alimentari e prodotti per la casa, per un valore complessivo stimato intorno ai 270 euro. Sul posto sono stati fatti intervenire i carabinieri per ricostruire i fatti.