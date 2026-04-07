Provincia di Varese investe su manutenzione delle strade e del verde con i ristorni dei frontalieri
Le risorse trasferite da Regione Lombardia saranno impiegate per interventi mirati a migliorare la rete viaria e i collegamenti utilizzati ogni giorno dai lavoratori frontalieri
La Provincia di Varese ha approvato il piano per l’utilizzo dei ristorni dei frontalieri relativi all’anno 2023, per un importo complessivo di 5.655.131,28 euro trasferiti da Regione Lombardia.
Le risorse sono destinate a interventi di interesse pubblico, in particolare legati alla mobilità e alle infrastrutture utilizzate dai lavoratori frontalieri, con opere distribuite tra spesa corrente e investimenti.
Come verranno spesi i fondi
La quota di spesa corrente ammonta a 1.450.131,28 euro e riguarda:
- 815.373,08 euro per la manutenzione viaria (taglio erba, sgombero neve, manutenzione ordinaria), dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027
- 128.758,20 euro per la manutenzione del verde a Villa Recalcati (Varese), dal 27 agosto 2026 al 27 agosto 2027
- 500.000 euro per la manutenzione del verde provinciale (due lotti), dal 16 giugno 2026 al 16 giugno 2027
- 6.000 euro per il monitoraggio dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (quota annuale di appalto triennale), dal 4 agosto 2026 al 3 agosto 2029
La parte più consistente riguarda gli investimenti, pari a 4.205.000 euro:
- 3.580.000 euro per manutenzione straordinaria delle strade (asfaltature, segnaletica, guard-rail), dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027
- 125.000 euro per la manutenzione delle piste ciclabili, dal 15 aprile 2026 al 15 aprile 2027
- 40.132,08 euro per interventi su edifici e monumenti provinciali, dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2027
- 459.867,92 euro per la valorizzazione del polo museale di Santa Caterina del Sasso, dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2026
Interventi legati ai frontalieri
Il piano, come evidenziato nella delibera, è stato ritenuto coerente con gli interessi del frontalierato, poiché concentra la maggior parte delle risorse sulla rete viaria e sulla mobilità, elementi centrali per gli spostamenti quotidiani verso il confine svizzero.
Accanto alle strade, sono previsti interventi sul patrimonio pubblico e sul verde, che contribuiscono alla qualità complessiva dei servizi e dei territori attraversati dai lavoratori.
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