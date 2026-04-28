“Pubblicità progresso per l’anima”. Lo sguardo di Pino Ceriotti tra arte e umanità
Ospite della rubrica La materia del giorno l’artista racconta il progetto “Tessuto sociale”, un viaggio tra volti, memoria e identità
Sarà il pittore Pino Ceriotti di Busto Arsizio l’ospite della rubrica “La Materia del giorno”, allo spazio libero di Castronno, per raccontare “Tessuto sociale”, il progetto che confluirà nella mostra in programma al Museo del Tessile di Busto Arsizio (inaugurazione domenica 10 maggio alle 16.30).
Il cuore del lavoro nasce da un’esperienza concreta. Il sociale, per Ceriotti, è fatto dei mille volti incontrati nell’azienda di famiglia, uomini e donne semplici che hanno trascorso la vita tra chilometri di stoffe. Da qui prende forma una riflessione che si traduce in pittura, dove il supporto stesso – teleri provenienti dal contesto produttivo – diventa parte integrante del racconto.
È ciò che l’artista definisce una «circolarità dello sguardo». Circolare è il gesto che restituisce nuova vita ai tessuti, trasformandoli in superfici pittoriche. Circolare è anche il movimento dello sguardo, un continuo attraversamento di culture, tempi e luoghi.
Nei suoi lavori convivono esperienze vissute tra India e Nord America, insieme a figure simboliche e pensatori che trascendono epoche e appartenenze.
Le grandi tele non intelaiate conservano la memoria del loro uso originario e diventano spazio di incontro.
I volti che emergono non sono semplici ritratti perché nterrogano, chiedono attenzione, restituiscono una verità che si sottrae alla superficialità. Accanto a figure riconoscibili si affiancano presenze anonime, portatrici di una saggezza antica e fragile, spesso minacciata dall’omologazione globale.
La pittura di Ceriotti si muove tra esperienza e ricerca interiore. I suoi ritratti, monumentali e talvolta ispirati all’estetica dei cartelloni popolari, si appropriano del linguaggio pubblicitario per ribaltarne il senso. Non consumo, ma consapevolezza. Una sorta di «pubblicità progresso per l’anima», capace di catturare lo sguardo e trasformarlo in occasione di riflessione.
In questo percorso, l’occhio diventa il fulcro narrativo. Attraverso lo sguardo emergono storie individuali e collettive, tracce di culture e memorie profonde. È un invito a interrogarsi su identità e appartenenza, su ciò che unisce oltre le differenze. “Tessuto sociale” si configura così come un dispositivo dell’anima: un intreccio di materiali e significati, individui e comunità, passato e presente.
Un movimento aperto, che non si esaurisce, ma continua a interrogare chi guarda.
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