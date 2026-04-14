Pulire le strade, prendersi cura del territorio: a “La Materia del giorno” raccontiamo come si fa

Come si pulisce davvero una strada? Non solo raccolta di rifiuti, ma organizzazione, sicurezza, senso civico e relazione con il territorio. Sarà questo il filo conduttore dell’intervista a Ermanno Masseroni, presidente di Amo Madre Terra Odv, protagonista dell’appuntamento con “La Materia del giorno” in programma mercoledì 15 aprile alle 16 a Materia, nella sede di Varesenews a Castronno in via Confalonieri, 5 (località Sant’Alessandro).

Attraverso l’esperienza dei volontari attivi in provincia di Varese, l’incontro offrirà uno sguardo concreto su un’attività spesso invisibile ma fondamentale: la cura degli spazi pubblici. Dalle modalità operative alle criticità più diffuse, passando per il coinvolgimento dei cittadini e le azioni di sensibilizzazione, l’intervista approfondirà cosa significa intervenire sul campo e quali sono le sfide quotidiane.

Un’occasione per comprendere meglio il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e per riflettere sul ruolo che ciascuno può avere nella tutela dell’ambiente, a partire dai piccoli gesti quotidiani.

La Materia del Giorno è l’appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.

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