Pulire le strade, prendersi cura del territorio: a “La Materia del giorno” raccontiamo come si fa
Volontari, ambiente e responsabilità: nella consueta rubrica quotidiana la narrazione di un impegno di quotidiano di Amo Madre Terra Odv e del suo fondatore Ermanno Masseroni
Come si pulisce davvero una strada? Non solo raccolta di rifiuti, ma organizzazione, sicurezza, senso civico e relazione con il territorio. Sarà questo il filo conduttore dell’intervista a Ermanno Masseroni, presidente di Amo Madre Terra Odv, protagonista dell’appuntamento con “La Materia del giorno” in programma mercoledì 15 aprile alle 16 a Materia, nella sede di Varesenews a Castronno in via Confalonieri, 5 (località Sant’Alessandro).
Attraverso l’esperienza dei volontari attivi in provincia di Varese, l’incontro offrirà uno sguardo concreto su un’attività spesso invisibile ma fondamentale: la cura degli spazi pubblici. Dalle modalità operative alle criticità più diffuse, passando per il coinvolgimento dei cittadini e le azioni di sensibilizzazione, l’intervista approfondirà cosa significa intervenire sul campo e quali sono le sfide quotidiane.
Un’occasione per comprendere meglio il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e per riflettere sul ruolo che ciascuno può avere nella tutela dell’ambiente, a partire dai piccoli gesti quotidiani.
La Materia del Giorno è l’appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio.
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