Cislago
Pulizie di primavera nel Bosco del Rugareto a Cislago
Domenica 19 aprile una mattinata di pulizia per prendersi cura del Bosco del Rugareto e contrastare l’abbandono dei rifiuti
Domenica 19 aprile il Comune di Cislago organizza la “Pulizia dei boschi” nel Bosco del Rugareto, invitando cittadini e volontari a prendersi cura di uno degli spazi naturali più importanti del territorio.
Il ritrovo è fissato alle 8.30 nel parcheggio di via Maestri del Lavoro. Da lì partiranno le attività di pulizia che interesseranno le principali aree del bosco.
La mattinata si concluderà intorno alle 12, dopo il lavoro di raccolta dei rifiuti lungo i percorsi individuati.
L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e si inserisce nelle attività di sensibilizzazione ambientale promosse dall’amministrazione comunale.
I partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento adeguato e guanti, mentre i minori dovranno essere accompagnati.