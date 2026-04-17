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Pulizie di primavera nel Bosco del Rugareto a Cislago

Domenica 19 aprile una mattinata di pulizia per prendersi cura del Bosco del Rugareto e contrastare l’abbandono dei rifiuti

Pulizia del Bosco del Rugareto con i volontari di "Adotta un sentiero"
Turismo, Gite ed Escursioni

19 Aprile 2026

Domenica 19 aprile il Comune di Cislago organizza la “Pulizia dei boschi” nel Bosco del Rugareto, invitando cittadini e volontari a prendersi cura di uno degli spazi naturali più importanti del territorio.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 nel parcheggio di via Maestri del Lavoro. Da lì partiranno le attività di pulizia che interesseranno le principali aree del bosco.

La mattinata si concluderà intorno alle 12, dopo il lavoro di raccolta dei rifiuti lungo i percorsi individuati.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e si inserisce nelle attività di sensibilizzazione ambientale promosse dall’amministrazione comunale.

I partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento adeguato e guanti, mentre i minori dovranno essere accompagnati.

 

17 Aprile 2026
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