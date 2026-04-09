Quanta energia per il giovedì di Radio Materia: da Librizzi agli studenti dello Stein di Gavirate
Alle 14,15 Luci a Masnago con un super ospite come il capitano della Openjobmetis, alle 16,30 ospiteremo il circolo Acli di Cassano Magnago, alle 18 gli studenti della scuola gaviratese appena tornati dall'Erasmus e alle 21 Fuori Frequenza
Super giovedì su www.radiomateria.it con campioni del basket, studenti in viaggio grazie ad un progetto Erasmus, un circolo Acli e le risate di Fuori Frequenza.
14,15 Luci a Masnago
Ospite di oggi il capitano di Varese Matteo Librizzi! Attenzione all’orario leggermente spostato in avanti rispetto al solito.
16,30 Soci All Time
Avremo con noi Maurizio Tonato e i due vice del circolo Acli Mario Rimoldi di Cassano Magnago.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Davide Cerri, Lorenzo Mombelli, Giulio Cigolini, Leonardo Capriuolo dell’IIS Edith Stein di Gavirate ci racconteranno il loro viaggio in Spagna, ospiti di ragazzi pari età a Solsona (Catalunia), e dell’ospitalità ricambiata a Gavirate.
21,00 Fuori Frequenza
Hobbet, Gian e Giuse avranno un ospite speciale per una serata tra cinema, teatro e musica.
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