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Quanto costa la (ex) sede della Banca d’Italia in vendita a Varese e il ritorno della pioggia

I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in meno di 10 minuti

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Oggi ci siamo occupati del grande ecificio che occupa un pezzo del centro di Varese dove fino a 10 anni fa c’era una sede territoriale della Banca d’Italia. Quanto è grande, quanto costa e perchè non si riesce a vendere? Poi parliamo del ritorno della pioggia che metterà in pausa questa estate anticipata e di molto altro.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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