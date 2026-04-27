Quanto costa la (ex) sede della Banca d’Italia in vendita a Varese e il ritorno della pioggia
I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in meno di 10 minuti
Oggi ci siamo occupati del grande ecificio che occupa un pezzo del centro di Varese dove fino a 10 anni fa c’era una sede territoriale della Banca d’Italia. Quanto è grande, quanto costa e perchè non si riesce a vendere? Poi parliamo del ritorno della pioggia che metterà in pausa questa estate anticipata e di molto altro.
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