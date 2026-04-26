Quanto guadagnano i varesotti: i dati comune per comune. Luvinate è il più ricco (al fotofinish)

I varesotti hanno dichiarato al fisco 17,72 miliardi di euro, 800 milioni in più rispetto all’anno scorso, 28.109 euro di reddito lordo a testa ma in tasca è rimasto praticamente lo stesso importo: 20.862 euro, appena lo 0,7% in più. Il reddito complessivo cresce del 4,8%, quello imponibile del 9,7%, ma il netto disponibile è quasi fermo.

Luvinate resta il comune con il reddito lordo medio più alto della provincia di Varese, ma il vantaggio sul secondo si è praticamente azzerato: 37.654 euro contro i 37.585 euro di Galliate Lombardo, appena 69 euro di differenza. L’anno scorso il distacco era di oltre 600 euro, quest’anno è un fotofinish.

Sul terzo gradino del podio sale Comerio con 34.551 euro, scalzando Ranco (34.518 euro) e Casciago (34.039 euro) che chiudono al quarto e quinto posto. (*In questo articolo forniamo un po’ di classifiche e di statistiche, spiegando fin da subito che nei dati non sono compresi i redditi dei frontalieri, sappiamo che in tal caso la partita sarebbe molto diversa).

Sono i dati salienti dell’analisi che abbiamo condotto sulle dichiarazioni fiscali dello scorso anno relative all’anno d’imposta 2024, le ultime disponibili, dei varesotti. Un’analisi che fornisce una nuova panoramica interessante sullo stato dei redditi in provincia di Varese. Questo articolo esamina i guadagni totali, medi e la distribuzione del reddito per fasce e per tipologia, evidenziando le principali dinamiche economiche del territorio.

Una particolarità importante da considerare nell’analisi dei redditi in provincia di Varese è che i lavoratori frontalieri non sono inclusi in questi dati. I frontalieri, infatti, che vivono in provincia di Varese ma lavorano principalmente in Svizzera, seguono un regime fiscale differente e non dichiarano i loro redditi secondo le modalità consuete per i contribuenti italiani. Di conseguenza, le loro entrate non appaiono nelle statistiche delle dichiarazioni dei redditi locali. Si stima che nella provincia di Varese ci siano circa 30mila frontalieri, una quota significativa, soprattutto nelle aree di confine a nord della provincia, come i comuni della Valcuvia, della Valceresio e del Lago Maggiore.

Questa circostanza contribuisce a distorcere pesantemente i dati, ed è sufficiente guardare la coda della classifica per accorgersene: gli ultimi quindici comuni del Varesotto per reddito medio sono tutti, senza eccezioni, comuni di confine o di prima fascia. Cremenaga chiude la graduatoria con 14.944 euro, seguita da Lavena Ponte Tresa (16.502 euro), Cadegliano-Viconago (16.835 euro), Cugliate-Fabiasco (16.903 euro), Dumenza (17.320 euro), Tronzano Lago Maggiore (17.394 euro) e Marchirolo (17.621 euro). Cifre che, prese alla lettera, restituirebbero la fotografia di un territorio in difficoltà economica, mentre la realtà è quasi opposta

Guadagni totali provinciali

I dati aggregati mostrano che, nel 2024, i contribuenti della provincia di Varese hanno dichiarato un reddito complessivo di 17,72 miliardi di euro, in crescita di oltre 800 milioni rispetto ai 16,91 miliardi del 2023 (+4,8%). Questo importo rappresenta la somma di tutti i redditi ottenuti dai cittadini del Varesotto, provenienti da diverse fonti: lavoro dipendente, pensioni, lavoro autonomo, attività imprenditoriali e proprietà di immobili. Il reddito complessivo include, quindi, tutti i guadagni di chi vive e lavora in provincia di Varese, senza distinzioni tra le varie tipologie di reddito. Allargando lo sguardo agli ultimi sette anni, la crescita è netta: dal 2018 al 2024 i redditi dichiarati nel Varesotto sono passati da 14,84 a 17,72 miliardi di euro, con un incremento del 19,4%.