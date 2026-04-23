Quanto “paesella” Travedona Monate? Bry e Clara portano il tour social sul lago
Tra gelati, ricordi e incontri, a guidare la tappa travedonese del fenomeno social dedicato ai paesini italiani è stata Clara Soccini, cantante cresciuta proprio in queste vie
Continua il viaggio di Bry (seguitissimo sui social come @ossbry) tra i paesini d’Italia. L’ultima tappa del tour è arrivata nel cuore del Varesotto, di preciso a Travedona Monate, dove l’influencer e studente di Torino ha potuto contare su una guida d’eccezione: Clara Soccini, attrice e cantante cresciuta proprio nel paese affacciato sul Lago di Monate.
Dai baretti dove nascono (e finiscono) i primi amori, alle spiagge, passando attraverso tantissimi ricordi, Bry ha visitato alcuni dei luoghi più suggestivi del paese – senza rinunciare al classico giro in pedalò – per rispondere alla domanda più importante: quanto “paesella” Travedona Monate?
Una classifica scherzosa basata su punteggi che prendono in considerazione numeri, realtà e quei piccoli luoghi comuni, che in fondo legano tutti coloro che – proprio come Bry – in un paesino di provincia sono diventati grandi.
Visualizza questo post su Instagram
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.