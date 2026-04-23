Quanto “paesella” Travedona Monate? Bry e Clara portano il tour social sul lago

Continua il viaggio di Bry (seguitissimo sui social come @ossbry) tra i paesini d’Italia. L’ultima tappa del tour è arrivata nel cuore del Varesotto, di preciso a Travedona Monate, dove l’influencer e studente di Torino ha potuto contare su una guida d’eccezione: Clara Soccini, attrice e cantante cresciuta proprio nel paese affacciato sul Lago di Monate.

Dai baretti dove nascono (e finiscono) i primi amori, alle spiagge, passando attraverso tantissimi ricordi, Bry ha visitato alcuni dei luoghi più suggestivi del paese – senza rinunciare al classico giro in pedalò – per rispondere alla domanda più importante: quanto “paesella” Travedona Monate?

Clara e Bry in pedalò sul Lago di Monate

Una classifica scherzosa basata su punteggi che prendono in considerazione numeri, realtà e quei piccoli luoghi comuni, che in fondo legano tutti coloro che – proprio come Bry – in un paesino di provincia sono diventati grandi.