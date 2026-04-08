Quarantamila “interrail” gratuiti per viaggiare in Europa: si apre la nuova tornata di DiscoverEU
Candidature aperte fino al 22 aprile per i nati tra luglio 2007 e giugno 2008. All'Italia quasi cinquemila abbonamenti ferroviari per esplorare il continente
Quarantamila pass gratuiti ai 18enni: è quello che l’Unione europea torna a mettere a disposizione per viaggiare in treno, nell’ambito dell’iniziativa DiscoverEU, che fa parte del programma Erasmus+ per i giovani.
Per la nuova tornata di biglietti gratuiti si può presentare la domanda a partire dalle 12 di oggi, mercoledì 8 aprile, fino alle 12 di martedì 22 aprile.
Al progetto possono partecipare i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. L’iniziativa è rivolta infatti ai neo-diciottenni provenienti sia dagli Stati membri dell’Ue che dai paesi associati a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia). Per poter avanzare efficacemente la candidatura è necessario un documento d’identità, un passaporto o un permesso di soggiorno validi. Per l’Italia sono previsti quasi 5.000 pass gratuiti (4.994) sui 40 mila complessivi.
Le candidature si possono inviare solo tramite il sito ufficiale: gli interessati devono compilare un modulo online con i propri dati personali e rispondere a un breve questionario sull’Unione europea. Le candidature saranno poi esaminate e i vincitori selezionati tramite sorteggio.
I vincitori riceveranno un DiscoverEU Travel Pass, un abbonamento equivalente a un Interrail che consente di viaggiare gratuitamente in tutta Europa per un massimo di sette giorni nell’arco di un mese. Il pass è valido in 33 paesi europei, inclusi tutti gli Stati membri dell’U3 e altri paesi come Norvegia, Svizzera e Islanda. I vincitori potranno viaggiare in un periodo compreso tra il 1º luglio 2026 e il 30 settembre 2027. È possibile partecipare anche in gruppo, fino a un massimo di 4 persone, purché tutti soddisfino i requisiti richiesti.
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