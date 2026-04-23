Quarant’anni di cura e accoglienza: il Gulliver di Varese tra dipendenze, salute mentale e nuove sfide giovanili

Quarant’anni di attività, 130 tra dipendenti e collaboratori, oltre 3.600 interventi nel solo 2025. Il Centro Gulliver di Varese è una delle realtà del terzo settore più strutturate della provincia, ma la cifra tonda del compleanno è anche l’occasione per raccontarne l’evoluzione e le nuove urgenze. A farlo, ospite della Materia del Giorno, è Emilio Curtò, ex presidente del Tribunale di Varese dal 2005 al 2012, e da sei anni alla guida del Gulliver come presidente intervistato dal direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

Cosa è il Gulliver oggi

«Gulliver è innanzitutto casa dell’accoglienza», spiega Curtò. Chi si rivolge alla struttura lo fa liberamente, senza dover esibire documenti o certificati: «Noi accogliamo e basta». Da lì si dipanano quattro anime: la cura relazionale — «ascolto, dialogo, connessione empatica tra educatore e paziente» —, l’agricoltura sociale attraverso la cooperativa Homo Faber e l’azienda agricola di Bregazzana, la formazione professionale accreditata da Regione Lombardia, e infine Carrozze Hub, lo spazio culturale aperto alla cittadinanza che funge da «ponte tra la comunità e il Gulliver».

Le sedi sono tre: la principale in via Albano a Varese, quella di Bregazzana dedicata all’agricoltura sociale, e la struttura psichiatrica di Cantello. A queste si aggiunge la cascina Tagliata, usata per la formazione.

Il progetto Magellano e la dimensione internazionale

Tra le attività formative spicca il progetto Magellano, che coinvolge quattro università sudamericane, l’Università dell’Insubria, l’Azienda Sociosanitaria Insubria e una decina di strutture sanitarie del territorio. «In questi giorni è in volo dal Paraguay un infermiere che ha discusso la tesi online, fisicamente nel mio studio, presso il Gulliver», racconta Curtò. Un segnale di come la struttura non risponda solo ai bisogni locali, ma intercetti anche la carenza strutturale di personale sanitario che affligge il sistema nazionale.

Dal tribunale alla cura: ragione e passione

Il salto dall’aula di tribunale alla presidenza di un centro per le dipendenze potrebbe sembrare straniante. Curtò lo descrive attraverso una citazione del poeta libanese Khalil Gibran — «ragione e passione sono il timone e le vene della nostra anima navigante» — spiegando che le due forze non sono in antitesi né in giurisprudenza né nella cura: «Gulliver non giudica. Si occupa di persone, non di fatti». E aggiunge: «Penso di aver ricevuto da Gulliver più di quanto abbia dato. Mi ha liberato dal dovere di giudicare».

Le nuove dipendenze e l’abbassamento dell’età

Nato nel 1986 — in piena emergenza eroina e AIDS — il Gulliver si trova oggi a fronteggiare un panorama profondamente mutato. «I bisogni sono sempre più legati alla salute mentale», dice Curtò: ansia crescente, dipendenza dai social — «la nicotina digitale» —, e soprattutto l’aumento delle doppie diagnosi, cioè la compresenza di patologia psichiatrica e dipendenza. Ma il dato più preoccupante è un altro: «Si è abbassata in modo preoccupante l’età di chi arriva da noi. Abbiamo molti più giovani di prima».

Un fenomeno che si inserisce in un quadro nazionale allarmante: i suicidi sono la terza causa di morte tra i giovani.

Prevenzione nelle scuole e il futuro

Il Gulliver ha già effettuato quasi duemila interventi in ambito scolastico e sta intensificando il lavoro sulla prevenzione del disagio giovanile. In programma un convegno specifico sulla dipendenza digitale, con un focus anche sulle implicazioni giuridiche — dal modello delle cause intentate negli Stati Uniti contro i social network alle ricadute cliniche sull’utenza adolescenziale.

«Stiamo investendo in termini di energie e di partenariato con le scuole», conclude Curtò, lasciando aperta la porta a un secondo appuntamento con la Materia del Giorno centrato proprio su questo fronte.