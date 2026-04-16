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“Quasi 30mila visitatori”: AgriVarese segna +48,7% di presenze in centro città

I dati confermano il successo della manifestazione con un forte aumento dei flussi nel centro cittadino e una partecipazione diffusa tra famiglie, giovani e visitatori anche da fuori provincia

Generico 06 Apr 2026

AgriVarese si conferma un evento capace di richiamare pubblico e animare il centro città. I dati relativi alla giornata di domenica 12 aprile parlano chiaro: le presenze nel centro di Varese sono aumentate del 48,7% rispetto a una domenica “tipo”, con quasi 30mila visitatori complessivi.

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Le elaborazioni di Cities Analytics Confcommercio provincia di Varese, riferite alla fascia oraria 8-20, evidenziano una forte concentrazione nelle ore centrali della giornata, con il picco alle 15 e quasi la metà delle visite (47,2%) tra le 14 e le 17. Un flusso continuo, confermato anche dalla permanenza media: oltre il 75% dei visitatori si è fermato in centro tra una e quattro ore.

Un evento che richiama territorio e turisti

La maggior parte del pubblico arriva dal territorio: il 50,8% dalla provincia di Varese e il 25,8% dal capoluogo. Non mancano però presenze da fuori provincia, con Milano in testa, seguita da Como e Novara. Sul fronte internazionale spicca la Svizzera, con arrivi anche da Regno Unito e Francia.

«AgriVarese rappresenta un appuntamento di grande valore per la città e per il territorio – commenta Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese – capace di attrarre un pubblico numeroso e valorizzare il centro come spazio di incontro e vitalità economica».

Agricoltura e partecipazione

Grande partecipazione anche alle attività proposte, tra mercato, degustazioni e laboratori. «Tantissime famiglie hanno preso parte ai laboratori didattici e alle iniziative di Campagna Amica – sottolinea Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese – dimostrando il bisogno di riscoprire il legame con l’agricoltura e con chi produce».

Sulla stessa linea Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese: «L’elevata partecipazione conferma la centralità del settore agricolo e il desiderio crescente di un contatto diretto con il territorio e i suoi prodotti».

Il traino del Fringe Festival

Il weekend è stato arricchito anche dal gran finale dell’Olympic Fringe Festival, che ha trovato in AgriVarese una cornice ideale. Anche il sabato ha registrato un incremento di visitatori (+9,19%), contribuendo a superare le 100mila presenze complessive nelle 13 tappe del festival tra febbraio e aprile.

Un risultato che conferma il forte potenziale attrattivo del territorio e la capacità di eventi integrati di valorizzare i centri urbani.

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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