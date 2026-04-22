Quasi un svizzero su due usa già l’intelligenza artificiale. Gli italiani? Uno su cinque

Quasi un cittadino svizzero su due — il 47% della popolazione tra i 16 e i 74 anni — ha utilizzato almeno una volta negli ultimi tre mesi un’applicazione di intelligenza artificiale generativa. Lo certifica l’indagine omnibus 2025 sull’utilizzo di Internet dell’Ufficio federale di statistica (UST), pubblicata il 21 aprile, confermata dai dati Eurostat diffusi lo stesso giorno.

Il dato è straordinario se si considera la velocità di diffusione: tre anni dopo la disponibilità pubblica su Internet di questi strumenti, nessun’altra tecnologia digitale aveva raggiunto una quota analoga in tempi simili. Non lo smartphone, non i social network, non la banda larga.

Terza in Europa, con un profilo d’uso maturo

Nel confronto continentale la Svizzera si posiziona al terzo posto, dietro alla Norvegia (circa 58%) e alla Danimarca (poco meno del 52%), e davanti a paesi come Finlandia, Irlanda e Paesi Bassi. La particolarità del caso svizzero emerge però leggendo i dati disaggregati per finalità d’uso, che Eurostat raccoglie su quattro dimensioni: uso privato, professionale, educativo e uso generale.

La Svizzera mostra una distribuzione equilibrata: l’uso per scopi privati si attesta attorno al 40%, quello professionale è significativo, mentre la quota legata all’istruzione formale è più contenuta, coerentemente con un paese con un’utenza adulta e già inserita nel mercato del lavoro. È un profilo che indica non una moda passeggera, ma un’adozione strutturata nella vita quotidiana e lavorativa.

Il grafico che incrocia utilizzo dell’IA generativa e competenze digitali conferma che la Svizzera non è un caso isolato di entusiasmo tecnologico non sostenuto: si trova in un quadrante dove alto utilizzo coincide con competenze digitali superiori alla media, vicina a paesi come Finlandia e Paesi Bassi.

Il caso italiano: fanalino di coda europeo

Il confronto con l’Italia è impietoso. Secondo gli stessi dati Eurostat, il nostro paese si ferma a poco più del 20% — circa un italiano su cinque nella fascia 16-74 anni ha utilizzato strumenti di IA generativa nell’ultimo trimestre. Non solo: le competenze digitali di base italiane restano tra le più basse del continente. Sul grafico a dispersione UST, il punto Italia si trova nell’angolo in basso a sinistra, lontano non solo dalla Svizzera ma anche dalla media UE-27 che si colloca attorno al 31-32%.

L’uso professionale in Italia è particolarmente marginale, e anche quello nell’istruzione formale risulta contenuto, a differenza di paesi come Malta o Estonia dove la componente scolastica e universitaria contribuisce significativamente alla diffusione.

Attenzione frontalieri

Per chi vive e lavora nell’area varesina il dato non è astratto. La Svizzera — Canton Ticino in testa — è il primo mercato di lavoro transfrontaliero per decine di migliaia di frontalieri della provincia. Ogni giorno chi attraversa il confine di Ponte Tresa, Luino o Stabio porta competenze in un contesto lavorativo dove quasi la metà dei colleghi utilizza già strumenti di IA generativa, incluso nell’ambito professionale.

Il divario non riguarda solo le abitudini individuali: si riflette in aspettative diverse su produttività, processi aziendali, formazione continua. Per il territorio varesino, da sempre cerniera tra il sistema economico italiano e quello elvetico, capire questo scarto è il primo passo per non allargarlo ulteriormente.