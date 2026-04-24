Quattro liste e quaranta candidati: la corsa a Golasecca per il dopo Ventimiglia

Era dal 2010 che a Golasecca non si presentavano quattro liste alla stessa tornata elettorale. Quella fu una tornata elettorale particolare, a pochi mesi dalle elezioni del 2009, che invece segnarono l’ultima comparsa di un simbolo di partito sulla scheda, quello della Lega Nord. Da allora il panorama politico si era assestato sul bipolarismo, oggi definitivamente scardinato dalla mobilitazione per il dopo Ventimiglia: sono infatti oltre quaranta i cittadini che hanno deciso di candidarsi, portando quasi il 2% dell’intera popolazione a contendersi un posto in consiglio comunale.

La lista che, in un certo senso, rappresentala memoria storica del governo cittadino è Golasecca tradizioni e futuro sostenibile, guidata da Madì Reggio fin dal 2004. L’architetto, già sindaca dopo aver vinto le già menzionate elezioni tra il 2009 e il 2010, punta in mix tra esperienza e new entry, oltre ad aver già delineato una possibile giunta di governo con Girolamo “Jimmy” Pasin come vicesindaco. «Non ci piace usare la formula mettersi in gioco, perché questo non è un gioco. Il nostro è un impegno» aveva chiarito a febbraio Reggio presentando, per prima, la lista dei candidati. Tra i punti cardine spicca la creazione di un assessorato specifico per Malpensa, per governare il rapporto con l’aeroporto con competenze tecniche e sedere con peso specifico ai tavoli del Cuv.

Un caso particolare è quello di Golasecca InVita: un fronte di rinnovamento che poggia però su basi amministrative “uscenti”. Pur schierando infatti tre consiglieri di maggioranza uscenti, tra cui il candidato vicesindaco Fulvio Miscione e Matteo Guida, Bosco ha ribadito comunque di essere una lista nuova rispetto a quella del uscente Ventimiglia. Il programma si basa su sei verbi “virtuosi” e prevede un piano per il medico di base, il rilancio del commercio e una navetta per gli anziani.

Gianni Bullo e dalla lista Le Rondini sono al lavoro da quasi due anni alla stesura di un piano amministrativo dettagliato, presentato lo scorso 20 aprile. Pur avendo un’eredità politica nota, il candidato ha rimarcato la natura puramente civica della formazione: «Siamo un gruppo di persone che hanno idee politiche diverse, vogliamo amministrare Golasecca nel migliore dei modi, non fare politica in senso astratto». «Il denaro pubblico è sacro» ha ribadito il candidato, puntando sulle competenze dei singoli componenti, come Mario Balzarini e Michele Calderara. Tra le proposte figurano il “maggiordomo di paese” e una strategia per lo scalo aeroportuale basata sulla tutela della qualità della vita.

A chiudere il cerchio è Andrea Tovaglieri, agronomo e volto noto in paese, parente dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri. La sua lista, Golasecca dimensione paese, si presenta come un gruppo di volontari e professionisti uniti dalla volontà di agire su sicurezza, sviluppo e sostenibilità.