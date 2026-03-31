Quattro serate a teatro all’Auditorium San Luigi: al via la rassegna 2026

Torna il teatro all’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo con una nuova rassegna primaverile che porterà sul palco quattro spettacoli tra aprile e maggio 2026. Un cartellone variegato, capace di unire compagnie locali e proposte diverse per genere e linguaggio, nel solco del rilancio del ruolo della sala di via Mameli come punto di riferimento culturale per la città e il territorio.

L’Auditorium San Luigi, spazio della comunità che negli ultimi anni è stato rilanciato grazie all’impegno dei volontari e della parrocchia, continua infatti a proporsi come una vera e propria “agorà” culturale, aperta a teatro, cinema e momenti di incontro .

La rassegna teatrale 2026 si aprirà sabato 11 aprile alle ore 21 con La Casa Nova, spettacolo portato in scena dai genitori dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Arona.

Secondo appuntamento sabato 25 aprile alle 21 con Taxi a 2 piazze, commedia della compagnia teatrale Kicecé, una delle proposte più note del teatro brillante contemporaneo.

Il mese di maggio si aprirà sabato 9 maggio alle 21 con Sabato, domenica e lunedì, classico della tradizione teatrale italiana interpretato dalla compagnia I figli di Anna.

A chiudere la rassegna sarà sabato 23 maggio alle 21 Selezione, spettacolo della compagnia Fuori Prove.

Biglietti e informazioni

Il costo del biglietto singolo è di 12 euro, mentre è possibile sottoscrivere un abbonamento per l’intera rassegna (quattro spettacoli) al prezzo di 40 euro.

Gli spettacoli si terranno all’Auditorium San Luigi, in via Mameli 67 a Somma Lombardo, una sala che negli anni ha ospitato numerose iniziative culturali e rassegne teatrali, diventando uno spazio accessibile e centrale per la vita cittadina .

Il cineforum all’Auditorium San Luigi

Accanto alla proposta teatrale, l’Auditorium San Luigi prosegue anche la sua programmazione cinematografica con il cineforum primaverile: una rassegna pensata per offrire al pubblico film di qualità e occasioni di riflessione su temi contemporanei, confermando la vocazione della sala come luogo di cultura e confronto aperto alla comunità. Qui il programma completo.