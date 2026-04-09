Quattro weekend all’insegna di ambiente e benessere, a Ispra torna “Paesaggio in rassegna”

Puntuale come l’arrivo della primavera, dall’11 aprile all’8 maggio a Ispra torna Paesaggio in rassegna, l’appuntamento in cui esperti e appassionati di giardini e natura si ritrovano per discutere coi cittadini di paesaggio, di sviluppo attento all’ambiente e di benessere delle comunità locali.

Il rapporto tra uomo e natura è Il filo conduttore che lega i diversi incontri: dalle conferenze e i dibattiti ai film a tema. Con linguaggio semplice e adatto a tutti, ma sempre con rigore scientifico e accompagnati da esempi pratici, gli incontri avvicinano i partecipanti alla cura dei giardini e alla conservazione della biodiversità.

«Riconoscere, progettare e curare giardini e luoghi ricchi di natura e biodiversità – spiegano gli organizzatori – è un modo con cui tutti possiamo contribuire a valorizzare l’unico, ma anche delicato, territorio in cui viviamo».

Quattro incontri aperti al pubblico e a ingresso libero

L’agronomo Raffaele Orrù aprirà la rassegna sabato 11 aprile all’Hotel Europa di Ispra. Il suo intervento Pigri tra i fiori è ormai una consuetudine del festival, molto apprezzato dai partecipanti per i consigli pratici su come realizzare giardini attenti alla natura, con più biodiversità e meno manutenzione. Quest’anno Raffaele Orrù presenterà anche un progetto su una piccola area verde del paese. Tutte le informazioni

Un incontro a due voci sul tema degli alberi e della loro presenza nel tessuto urbano è in programma sabato 18 aprile, all’Hotel Europa di Ispra. Vincenzo Angileri, agronomo, racconterà la sua esperienza sulla recente trasformazione verde di Parigi, concentrandosi sulle foreste urbane e gli interventi realizzati per favorire la viabilità sostenibile. Le funzioni e l’importanza degli alberi nel contesto urbano saranno illustrate nelle Pillole di arboricoltura dell’agronomo Daniele Zanzi.

Sabato 23 aprile al teatro dell’oratorio di Ispra a partire dal 17:30 il pomeriggio è dedicato al cinema con Gilles Clément, Il Giardino in Movimento: il film di Olivier Compte incentrato sulla leggendaria figura dell’innovativo e rivoluzionario “giardiniere” che, con il suo approccio di completo rispetto nei confronti della natura, ha trasformato il modo di operare nei giardini. Il film sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra Giardini di resistenza, dedicata all’opera di Gilles Clément che si terrà nel centro di Ispra fino al 15 maggio. Tutte le informazioni

L’incontro finale della rassegna, sabato 8 maggio, all’Hotel Europa di Ispra, ha per tema le farfalle. Selena Campagnolo, discuterà della rilevanza delle farfalle per l’ecosistema, soprattutto come impollinatori, e presenterà le farfalle che si possono incontrare nei nostri giardini e nelle nostre campagne.

L’intera rassegna è promossa e organizzata dall’Associazione culturale europea (Ace) del Joint research centre (Jrc) della Commissione europea e dal Jrc Garden Club.